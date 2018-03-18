На избирательном участке 18 марта 2018 года. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

18 марта 2018, 15:08

Ставропольские наблюдатели констатировали отсутствие грубых нарушений на выборах

На участке № 78 в Ставрополе наблюдатель насчитал к 11.30 мск 436 проголосовавших, тогда как избирком сообщил о 510 проголосовавших к этому времени. Наблюдатели сообщили об отсутствии грубых нарушений при голосовании.

Как писал "Кавказский узел", на Ставрополье перед выборами прошли 18 тренингов для наблюдателей, организованных сторонниками Навального и движением "Голос". Жители Ставрополя сочли участие в этих тренингах полезным.

По данным на 10.00 мск, явка избирателей в Ставропольском крае составила 11,56%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель краевого избиркома. О каких-либо нарушениях представитель комиссии не сообщил.

По подсчетам Екатерины Щурок, наблюдателя от одного из кандидатов, на участке №78 в Ставрополе к 11.30 мск проголосовали 436 человек. Эта цифра, по ее словам, не совпала с данными комиссии о 510 проголосовавших.

В основном на участок приходили пенсионеры и люди среднего возраста, отметила Щурок. Она обнаружила в книге избирателей галочки, сделанные карандашом напротив некоторых фамилий. "На просьбу сфотографировать книгу избирателей получила отказ: говорят, что мне нужно находиться не ближе двух метров к столам с книгами избирателей, однако подобного требования в законах нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель.

Представитель УИК №78 отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" слова наблюдателя, пояснив, что давать комментарии комиссия будет после голосования. Расхождение в данных о числе избирателей представитель УИК комментировать также отказался.

На участке №94 в Ставрополе, по данным на 11.30 мск, нарушений зафиксировано не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от одного из кандидатов Павел.

Число проголосовавших он при этом сообщить затруднился. "В основном приходят пенсионеры. Явка высокая, и это странно. Утром, как только участок открылся, сразу образовались очереди, люди пошли толпами", - сказал наблюдатель.

Некоторые избиратели, по его словам, жаловались на мелкий шрифт в списке кандидатов. "К примеру, пенсионеры банально не видят, где какая фамилия", - сообщил Павел.

По его словам, в определенный момент урну обступили несколько человек, и ее было не видно. Павел не исключил, что в это время мог произойти вброс, однако утверждать это не стал. Представитель УИК №94 сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что нарушений зафиксировано не было.

Информации от наблюдателей о грубых нарушениях не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального штаба одного из кандидатов Валерий Ледовской. "На 12.00 [мск] вбросов и каруселей не зафиксировано", - сообщил он.

Однако, по его словам, есть "подозрительные" случаи: так, на участке №647 в селе Красногвардейское зафиксировано "слишком много" избирателей, которые "планируют отдать свой голос на выездном голосовании". "Обычно в реестре выездного голосования содержатся около 5% избирателей, но здесь таковых – 15%. Это не нарушение, но подозрительно", - сказал Ледовской.

В выборах президента России принимают участие семь кандидатов от разных партий и один самовыдвиженец, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Материалы о выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

Примечание:

"Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде", "Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей", "Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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