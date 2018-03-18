Прокуратура нашла нарушения прав инвалидов в Дагестане

18 марта 2018, 10:09

Общественные здания в Гергебильском районе Дагестана, в том числе реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, не оснащены пандусами для инвалидов, заявила прокуратура и потребовала устранить нарушения.

Проверка, проведенная в Гергебильском районе, показала, что пандусы или аналогичные приспособления не установлены в реабилитационном центре, здании районной администрации и местном управлении культуры, сообщило ведомство.

"Указанное нарушает права маломобильных граждан на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Гергебильский райсуд направлены три иска с требованием устранить нарушения, проинформировала на своем сайте прокуратура Дагестана.

На сайтах указанных учреждений и организаций, по состоянию на 10.05 мск 18 марта, комментариев относительно претензий прокуратуры не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 марта в связи с жалобами инвалидов на недостаток технических средств реабилитации прокуратура начала проверку работы Фонда соцстрахования в Дагестане.