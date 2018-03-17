17 марта 2018, 17:10

Работа Керченской переправы возобновлена

Движение паромов между Краснодарским краем и Крымом восстановлено, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено до улучшения погоды.

Движение паромов возобновлено, переправа работает по фактическим погодным условиям, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице ""Керченская переправа". В разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалом "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тамани сегодня ночью без осадков, температура +4 градуса, ветер скоростью 11 метров в секунду. Днем 18 марта также без осадков, ветер усилится до 12 м/с, температура повысится до +17. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Судоходство в Керченском проливе будет ограничено на время строительства моста", "Строители начали возводить технологический мост через Керченский пролив", "На месте строительства моста через Керченский пролив обезврежена авиабомба".

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