Пожар произошел в махачкалинском кафе

17 марта 2018, 15:56

Пожарные потушили огонь в ресторане "Кавказ" в столице Дагестана на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет.

Помещение в ресторане загорелось сегодня примерно в пять часов утра на проспекте Петра Первого в Махачкале.

"В 07:05 пожар был локализован, в 07:24 - ликвидирован. Площадь пожара составила 200-210 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в продуктовом магазине в селении Бабаюртовского района 23 февраля. Пожарные потушили огонь на площади 900 квадратных метров. Пострадавших также не было.