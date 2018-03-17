17 марта 2018, 15:56

Пожар произошел в махачкалинском кафе

Пожарные потушили огонь в ресторане "Кавказ" в столице Дагестана на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет.

Помещение в ресторане загорелось сегодня примерно в пять часов утра на проспекте Петра Первого в Махачкале.

"В 07:05 пожар был локализован, в 07:24 - ликвидирован. Площадь пожара составила 200-210 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в продуктовом магазине в селении Бабаюртовского района 23 февраля. Пожарные потушили огонь на площади 900 квадратных метров. Пострадавших также не было.

Примечание:

"Взрыв в жилом доме произошел в Баку", "Женщина пострадала при взрыве газа в Волжском", "Два человека стали жертвами пожара в Дагестане".

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