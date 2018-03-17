Керченская переправа. Фото: REUTERS/Pavel Rebrov

17 марта 2018, 13:01

Керческая переправа закрыта из-за ветра

Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем приостановлено до улучшения погоды.

Керченская переправа временно прекратила работу из-за сильного ветра, сообщило МЧС Крыма.

Информация об этом появилась на сайте ведомства в 12:16 мск.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям", - подтвердило на своем сайте ООО "Морская дирекция".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Тамани сегодня днем дует ветер скоростью 14 метров в секунду, облачная погода без осадков, температура воздуха +10. Ночью ветер стихнет до 11 м/с, похолодает до +4, осадков также не будет. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице ""Керченская переправа". В разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалом "Переправа "Кавказ - Керчь".

Примечание:

"Судоходство в Керченском проливе будет ограничено на время строительства моста", "Строители начали возводить технологический мост через Керченский пролив", "На месте строительства моста через Керченский пролив обезврежена авиабомба".

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