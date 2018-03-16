Волгоградская оппозиция рассказала о роли админресурса перед выборами

16 марта 2018, 23:56

В Волгоградской области бюджетников принуждают голосовать на выборах президента России. Так, перед сотрудниками школ поставлена задача убедить родителей учеников явиться на участки, заявили сегодня представители штабов оппозиционных кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области в последнюю неделю перед выборами доверенные лица кандидатов ограничились агитацией и дискуссиями в ходе дебатов на местном телевидении и радио.

По данным доверенного лица Григория Явлинского Александра Ефимова, в школах, детсадах и учреждениях здравоохранения Волгоградской области созданы "штабы по выборам". "Учителям, воспитателям сказано работать с родителями, отслеживать явку. Это использование административного ресурса... Более того, агитация в детских образовательных учреждениях запрещена по закону. Мы будем судиться и подавать жалобы. Сейчас готовим жалобу в облизбирком по поводу того, что те, кто будет голосовать впервые, получат билеты на культурные мероприятия", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Александр Ефимов.

Кроме того, представители "Яблока" усмотрели признаки агитации в газете областной администрации, которая 2 февраля опубликовала несколько крупных фотографий действующего президента. "Текста там почти нет... Мы направили эту газету в Москву в Центризбирком, я написал жалобу. Мы получили ответ, что это не агитация, это информационные материал о визите Путина", - сказал Александр Ефимов.

Штаб Ксении Собчак в Волгограде располагает информацией, что у сотрудников госучреждений требуют, "чтобы они доложили, кто где голосует и пойдут они или не пойдут голосовать", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист штаба Дмитрий Красильников.

"Формируют таблицы и реестры фамилий и грозят санкциями. Сегодня поступила информация, что в одной школе в Ворошиловском районе информируют родителей, что Собчак сняла свою кандидатуру с выборов, и ее вычеркивают из бюллетеней. Мы занимаемся проверкой этого факта", - уточнил он.

Штаб Грудинина назвал предвыборную кампанию относительно спокойной

Замруководителя штаба Павла Грудинина в Волгограде, секретарь обкома КПРФ Олег Дмитриев охарактеризовал предвыборную кампанию как "относительно спокойную".

По его словам, представители волгоградского штаба Павла Грудинина, его доверенные лица и депутаты-коммунисты также увидели в областной газете признаки агитации и тоже получили ответ, "что это не агитматериал и не имеет отношения к избирательной кампании", сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Олег Дмитриев.

"На начальном этапе [предвыборной кампании] была жалоба по поводу того, что в ряде школ "Единая Россия" просила родителей заполнить анкету, где надо было указать контактные и паспортные данные с согласия опрашиваемых. По этому поводу нарушений также не найдено", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, представитель Павла Грудинина попросил у облизбиркома разъяснений по поводу того, что "в одном из районов на общих собраниях, которые проводили избирком и администрация, чиновники указывали членам комиссий, как надо работать". "Ответа еще нет", - уточнил Олег Дмитриев.

На "Карте нарушений" опубликовано пять сообщений о нарушениях в Волгоградской области

По данным на 23.56 мск на сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", опубликовано пять сообщений о нарушениях перед выборами в Волгоградской области.

Из них три отнесены к категории "Давление начальства на избирателей", а еще в одном говорится, что учитель "потребовала от родителей явиться на выборы и сообщить ей свои персональные данные".

"Кавказский узел" подготовил справку "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех восьми кандидатов в президенты. Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".