Защита Гасангусейновых заявила о фальсификации в деле убитых пастухов

16 марта 2018, 23:05

Результаты экспертизы, показавшей наличие следов убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов на автоматах, оформлены с грубыми процессуальными нарушениями и долгое время скрывались от защиты, заявили адвокаты семьи Гасангусейновых. Цель фальсификаций - увести от ответственности силовиков, считают родственники убитых и адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов с начала марта добивался акциями протеста встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым. 13 марта ему удалось добиться встречи с прокурором Дагестана Денисом Поповым после нескольких безуспешных попыток. По итогам этой встречи представитель семьи Джамбулат Гасанов рассказал, что в деле об убийстве молодых людей появились результаты экспертизы, с которыми родственников прежде не знакомили.

Убитых 23 августа 2016 года Наби и Гасангусейна Гасангусейновых силовики объявили боевиками, но односельчане братьев категорически отвергли версию об их причастности к вооруженному подполью. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Дело об убийстве братьев Гасангусейновых фальсифицируется, чтобы виновные смогли избежать наказания, заявили родственники убитых братьев и их адвокаты на сегодняшней пресс-конференции в Махачкале. Пресс-конференция проходила в офисе махачкалинского представительства правозащитного центра "Мемориал", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В пресс-конференции участвовали родители и родственники убитых, адвокаты правозащитного центра "Мемориал" Мурад Магомедов и Шамиль Магомедов, член инициативной группы по расследованию дела об убийстве братьев Джамбулат Гасанов и корреспонденты восьми СМИ. Гасанов и отец убитых Муртазали Гасангусейнов напомнили, что о новых материалах в деле им стало известно только на приеме у прокурора республики.

"Во время встречи, когда я знакомил его с обстоятельствами дела и представил информацию, опровергающую доводы о непричастности силовиков к убийству Гасангусейновых, сотрудник прокуратуры вдруг заявил, что в деле есть заключение медико-биологической экспертизы - о том, что на найденных при убитых братьях Гасангусейновых автоматах и их внутренних частях найдены следы, соответствующие генетическому профилю убитых Гасангусейна и Наби. Заключение означает, что на оружии и нескольких патронах найдены следы убитых братьев", - пояснил Гасанов.

Гасанов подчеркнул, что с результатами этой экспертизы, проводившейся с 14 по 20 июня 2017 года, ранее не были ознакомлены ни адвокаты, ни родственники убитых, протокол их ознакомления с этими результатами в деле отсутствует. Гасанов убежден, что результаты экспертизы сфальсифицированы и генетические следы убитых могли оказаться на оружии лишь после их смерти. "Если убитые братья пользовались этим оружием, то на нем должны быть их отпечатки пальцев, но их нет, не было и быть не могло", - заявил Гасанов.

Джамбулат Гасанов и отец убитых Муртазали Гасангусейнов высказали предположение, что высокопоставленный силовик Шамильского района получил приказ "в сжатые сроки раскрыть убийство судьи Убайдулы Магомедова" и стремился скорее отчитаться о ликвидации убивших его боевиков, в связи с чем и были убиты братья-пастухи.

В августе 2016 года федеральный судья Убайдула Магомедов был застрелен в собственном доме в селении Асаб Шамильского района Дагестана. Следствие предположило, что к убийству судьи могут быть причастны боевики из телетлинской группировки, а в октябре МВД Дагестана назвало причастным к убийству Магомедова уроженца селения Хебда Ибрагима Амирова.

Адвокаты "Мемориала" высказали предположение, что исследование могло быть проведено "задним числом", отметив, что скрывать в течение длительного времени от защиты результаты экспертизы незаконно.

"Непонятно, для чего на приеме у прокурора республики нужно было упоминать об этой экспертизе, если уголовное дело в отношении Гасангусейновых по статьям 317 и 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия) было прекращено. По словам следователя, мы были ознакомлены со всеми материалами дела, однако результатов этой экспертизы среди них не было. Ее результаты или скрывали до последнего, либо ее вообще не было - оба варианта говорят о незаконных действиях. По закону нас должны были ознакомить с результатами всех экспертиз", - заявил адвокат Мурад Магомедов.

Магомедов отметил, что результат медико-биологической экспертизы оформлен с целым рядом нарушений и не может быть допустимым доказательством. "Во-первых, в документе нет печати, во-вторых, в экспертизе не расписано, как были получены образцы, в какой упаковке они были, там нет подписей понятых. По закону образцы должны быть изъяты при понятых, в соответствующих документах должны стоять их подписи. Мы считаем результаты этой экспертизы недопустимым доказательством", - заявил Мурад Магомедов.

Адвокат добавил, что у защиты имеется противоречивая информация о судьбе возбужденного в отношении Гасангусейновых дела о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ).

"Следователь заявил, что уголовное дело в отношении Гасангусейновых по статье 317 прекращено, а дело по статье 222 не прекращено, а выделено в отдельное производство и приостановлено за неустановлением лиц, которым принадлежало это оружие. С его слов получается, что надо еще разобраться, кому эти автоматы принадлежали на деле. А в ответе Следственного управления СКР по Дагестану, который получил Муртазали Гасангусейнов, указано, что дело в отношении Гасангусейновых прекращено по обеим статьям. Мы намерены получить от следователя официальный ответ на наш запрос. Утверждение, что автоматы принадлежали убитым братьям - это циничное продолжение попыток фальсификации в отношении Гасангусейновых", - заявил Мурад Магомедов.

В постановлении о прекращении уголовного дела по статье 317 УК РФ приводятся показания свидетелей, согласно которым братья погибли при проведении силовыми структурами спецоперации. Вместе с тем в документе указано, что республиканские и районные силовые структуры не проводили во время и в месте гибели братьев Гасангусейновых спецопераций и оперативно-разыскных мероприятий. В постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ сказано, что братьев Гасангусейновых убила группа неустановленных лиц, расстреляв их из автоматов. Таким образом формируется версия, что в ходе конфликта двух групп вооруженных людей одна группа расстреляла другую, что имела место "разборка местных криминальных элементов", говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Следствие больше года не могло найти потерпевших по делу о покушении на силовиков, возбужденному в отношении братьев Гасангусейновых, указал другой защитник семьи, адвокат Шамиль Магомедов.

"Если дело возбуждено по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, то должны быть потерпевшие. Следствие год и три месяца не могло установить потерпевших сотрудников, на которых, по его версии, напали убитые Гасангусейновы", - заявил он.

Шамиль Магомедов подтвердил, что результата последней предъявленной Муртазали Гасангусейнову экспертизы не было в материалах дела, с которыми знакомилась защита.

"Я вместе с отцом убитых и Джамбулатом Гасановым был у следователя, он представил нам для ознакомления результаты всех 15 экспертиз, мы несколько дней их изучали. Среди них не было результатов этой новой экспертизы, которая вдруг неожиданно появилась именно тогда, когда Муртазали с таким трудом попал на прием к прокурору республики. Я предполагаю, что это был сделано намеренно, чтобы ввести в заблуждение нового прокурора, убедить его, что Гасангусейновы не вполне непричастны [к боевикам] и если даже не покушались на жизнь силовиков, то все же оружие хранили", - заявил Шамиль Магомедов.

По словам адвоката, защита намерена требовать официальной информации следствия о статусе дела по статье 222 в отношении Гасангусейновых, и, если оно не прекращено, добиваться его прекращения. Кроме того, адвокаты планируют обжаловать действия следствия, не ознакомившего своевременно защиту и родных Гасангусейновых с результатами медико-биологической экспертизы следов на оружии.

Муртазали Гасангусейнов добавил, что вместе с адвокатами планирует добиваться передачи уголовного дела об убийстве сыновей в Следственное управление СКР по СКФО, так как не доверяет следователям в Дагестане. "Здесь все друг друга прикрывают и ничего не делается для установления истины. Да, никто не вернет мне моих сыновей, но я не собираюсь сдаваться. Я до последнего вздоха буду бороться за восстановление честного имени моих детей и буду добиваться наказания для убийц, чтобы с другими так не поступили", - заявил отец убитых.

По словам Гасангусейнова, прокурор республики Денис Попов пообещал беспристрастно разобраться в этом деле и повторно принять его 20 марта. До этого времени отец убитых пастухов решил приостановить акции протеста.

Мужчина подчеркнул, что возлагает вину в убийстве сыновей на местных силовиков, которых сельчане видели возле сельской мечети в ночь убийства. "Во время войны так не убивали, как они застрелили моих сыновей - один получил девять пуль, другой - одиннадцать. За что? Я благодарен джамаату Дагестана, я не устану благодарить моих сельчанок - если бы они не забрали тела из полиции, их отправили бы в Махачкалу и сделали бы боевиками", - заявил Муртазали Гасангусейнов.

В опубликованном 26 августа 2016 года открытом письме джамаата села Гоор-Хиндах говорилось, что для односельчан убийство 20-летнего Гасангусейна и 17-летнего Наби Гасангусейновых стало шоком. Жители потребовали "взять эти убийства под личный контроль и наказать виновных в убийстве невинных ребят". Полицейские выдали сельчанам тела убитых братьев после акции протеста с перекрытием дороги, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Муртазали Гасангусейнов также рассказал на пресс-конференции, что следователь по делу его сыновей просил разрешение на эксгумацию их тел, но он отказался.

"Спустя год и семь месяцев что ты там сейчас найдешь? Ты хочешь, чтобы я второй раз похоронил своих сыновей? Это ни Патимат (жена Муртазали Гасангусейнова, мать убитых) не выдержит, ни я не выдержу", - процитировало Гасангусейнова издание "Кавказ.Реалии".

Отец убитых добавил, что в деле должно было быть пояснение хирурга Омарасхаба Магдиева, проверившего с помощью зонда все ранения братьев, но фактически этот документ в деле отсутствует.