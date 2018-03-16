Предвыборная кампания на Кубани завершилась медийным скандалом

16 марта 2018, 21:01

Избиркомы рассматривают жалобы на агитацию против Павла Грудинина в районных изданиях Краснодарского края. Глава краевой комиссии назвал ситуацию самым крупным инцидентом за время предвыборной кампании.

Выборы президента России на ближайшие шесть лет состоятся 18 марта. Конкуренцию действующему президенту России Владимиру Путину решили составить семь кандидатов от разных партий. Справка "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" рассказывает о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов. Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Представитель Грудинина пожаловался на попытки опорочить кандидата

Краевой избирком не стал реагировать на заявления штаба Павла Грудинина о размещении порочащих, по мнению его представителей, материалов о кандидате в районных СМИ, сообщил доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ на Кубани Александр Сафронов.

Сафронов сообщил, что в конце февраля муниципальные газеты всех районов Краснодарского края перепечатали из федеральных изданий негативный материал о Грудинине на коммерческой основе по заказу федерального рекламного агентства.

По его словам, районные избиркомы проигнорировали факт публикаций, и 2 марта он направил жалобу в краевой избирком, который переслал жалобу в районные территориальные комиссии. Не дождавшись ответа, Сафронов обратился с жалобой в ЦИК России, и после этого обращения территориальные избирательные комиссии приняли жалобу к рассмотрению.

«Мы требуем признать материалы агитационными, опубликованными с нарушением закона о выборах, а также напечатать опровержение и наказать муниципальные СМИ. Сейчас идет процесс проверки по нашей жалобе в ТИКах, уже есть решения», - сообщил Сафронов корреспонденту "Кавказского узла".

Результаты решений территориальных избиркомов краснодарский штаб кандидата озвучит после выборов, отметил он.

Глава избиркома: жалоба штаба Грудинина - самая громкая

Жалоба доверенного лица кандидата Грудинина была направлена в территориальные избирательные комиссии, поскольку в ней говорится о нарушениях со стороны муниципальных СМИ, пояснил глава краевой избирательной комиссии Алексей Черненко сообщил корреспонденту «Кавказского узла».

«Это, пожалуй, самая серьезная жалоба, в целом президентская кампания проходит спокойно. В избирательные комиссии поступают незначительные жалобы и их удается урегулировать сразу же», - сообщил Черненко.

По его словам, члены крайизбиркома ежедневно изучают сайт «Карта нарушений», который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос". «Мы проверяем все сообщения, присланные из Краснодарского края и, как правило, информация практически никогда не подтверждается», - заявил Алексей Черненко.

Координатор "Голоса": статьи про Грудинина - нарушения принципа равноправия кандидатов

Муниципальные СМИ допустили серьезное нарушение закона о выборах, опубликовав материалы, порочащие кандидата, указал координатор краснодарского «Голоса» Давид Канкия. Он указал на федеральный закон о выборах президента России, который запрещает оказывать предпочтение какому-либо кандидату при информировании избирателей.

«Это требование является обязательным для всех СМИ. Если принципом равноправия кандидатов пренебрегли – это прямое нарушение закона, за это СМИ может быть привлечено к административной и уголовной ответственности», - сообщил Канкия.

Все статьи, посвященные кандидатам, должны оплачиваться только из избирательного фонда кандидата, напомнил он.

Представитель Явлинского не отметил серьезных нарушений

Доверенное лицо кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского в Краснодарском крае Евгений Витишко только один раз обращался с жалобой на нарушения в избирком. Витишко отметил, что грубых нарушений в ходе предвыборной агитации он не отметил.

Жалоба, которую Витишко направил в городскую, краевую и центральную избирательные комиссии, касалась, по его словам, баннеров строительной компании в одном из микрорайонов Краснодара. Витишко усмотрел в этом баннере признаки агитации за действующего президента Владимира Путина, при том, что баннеры агитационными материалами не были.

«Мне не ответили, нигде мою жалобу не отразили, но семь штук баннеров этой строительной компании убрали с улиц», - сообщил Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Использование административного ресурса и давление на избирателей в ходе избирательной компании направлено, по его словам, на повышение явки, а не на голосование за конкретного кандидата.

«Давят на бюджетников, чтобы отчитались о факте голосования, на родителей давят классные руководители, даже предприниматели заставляют сотрудников идти на участки. Но это не является нарушением закона, если они не агитируют за какого-то конкретного кандидата», - пояснил Витишко.

Кубань стала лидером ЮФО по числу жалоб на "Карте нарушений на выборах"

Основная предвыборная активность в Краснодарском крае направлена на повышение явки в целом - жителям Кубани рассылают смс-уведомления, приглашения на выборы, призывы прийти на выборы опубликованы на административных сайтах и сайтах банков, для повышения явки объявляются предвыборные конкурсы с ценными призами, рассказал ранее Канкия "Кавказскому узлу".

На сайте "Карта нарушений на выборах", по данным на 20.30 мск 16 марта, было опубликовано 43 сообщения о нарушениях в ходе президентской предвыборной кампании в регионах Южного федерального округа, из них более половины - 24 сообщения - из Краснодарского края.

21 жалоба из Краснодарского края связана с использованием административного ресурса, в том числе 15 жалоб касаются давления на избирателей со стороны руководства.

"Сотрудников в принудительном порядке заставляют идти на выборы. Явка сотрудников и их семей будет проконтролирована", - написал сегодня избиратель из Горячего Ключа.

"Медработники из Динского района возмущены тем, что их, вопреки воле, отправили голосовать не на свой избирательный участок, а в районную больницу", - говорится в сообщении от 14 марта.

Тенденция показывает, что из года в год одни и те же участки фальсифицируют результаты выборов, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

"Руководство отдало распоряжение начальникам структурных подразделений обеспечить максимальную явку персонала на выборах президента РФ 18 марта 2018 года", - написал 1 февраля один из избирателей со ссылкой на протокол селекторного совещания в компании.

"Организация обязывает сотрудников, работающих 18 марта, брать открепительные и обязательно голосовать на избирательном участке 4356", - сообщил 10 марта избиратель из Сочи.

"Кавказский узел" писал также, что большая часть жалоб из Дагестана на "Карте нарушений" касается применения административного ресурса в связи с предвыборной агитацией или в попытке обеспечить высокую явку на участки в день голосования. Работники бюджетных учреждений в Грозном получили указания 18 марта находиться на избирательных участках с утра до окончания голосования, рассказали "Кавказскому узлу" педагоги и сотрудники больниц.