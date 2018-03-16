Волгоградский облсуд оставил в силе приговор главе Городищенского района

16 марта 2018, 19:01

Суд отказался удовлетворить апелляцию защиты бывшего главы Городищенского района Сергея Мамонтова, приговоренного к 14 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября 2017 года Сергей Мамонтов был признан судом виновным в мошенничестве, получении взяток, превышении полномочий и служебном подлоге. Бывший глава Городищенского района Волгоградской области приговорен к 14 годам в исправительной колонии строгого режима и 10 миллионам рублей штрафа.

Защита Сергея Мамонтова обжаловала приговор, вынесенный Городищенским районным судом. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Таким образом, приговор вступил в законную силу, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

Комментариев от Сергея Мамонтова или его представителей относительно вердикта облсуда не поступало.

Напомним, что согласно приговору, Мамонтов на протяжении пяти лет подделывал дубликаты решений сельсовета Царицынского административного образования, датированные 90-ми годами, на основании которых 24 земельных участка были незаконно переданы в частную собственность. Общая кадастровая стоимость этих объектов составила свыше 3,5 миллиона рублей.