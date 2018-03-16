Сотрудники полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

16 марта 2018, 15:27

Махачкалинский участковый задержан по подозрению в вымогательстве

Полицейский задержан в Махачкале после заявления гражданина Азербайджана о вымогательстве взятки, сообщило МВД Дагестана.

"В полицию поступило заявление от гражданина Азербайджана о том, что сотрудник полиции вымогает у него 19 тысяч рублей. Эти деньги участковый якобы требовал за то, что он не будет привлечен к ответственности за нарушение миграционного режима. Сотрудниками оперативно-разыскной части МВД Дагестана совместно с сотрудниками ФСБ была проведена операция по задержанию этого участкового уполномоченного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. начальника пресс-службы республиканского главка МВД Руслан Ибрагимгаджиев.

По его словам, задержанный работает участковым в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется служебная проверка. Если подозрения подтвердятся, то полицейский будет уволен со службы по отрицательным мотивам, а его непосредственное начальство привлекут к дисциплинарной ответственности, отметил Ибрагимгаджиев.

Представитель полиции не подтвердил распространившуюся сегодня в СМИ информацию о задержании в Махачкале сразу трех участковых, заподозренных в вымогательстве у иностранцев. "По нашим данным, был задержан только один участковый", - подчеркнул он, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее анонимный источник сообщил, что сегодня в Кировском районе Махачкалы задержали трех участковых, на которых пожаловались граждане Вьетнама. Полицейские заподозрены в вымогательстве, их задержали с поличным, передает информацию источника "Черновик".

Комментариев от задержанного или его представителей относительно данных МВД Дагестана не поступало.

Примечание:

"Силовики изъяли более миллиона у начальника отдела дагестанской таможни", "Глава муниципалитета в Дагестане заподозрен в присвоении бюджетных денег", "Дагестанские дальнобойщики добились увольнения сотрудника таможни".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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