Махачкалинский участковый задержан по подозрению в вымогательстве

16 марта 2018, 15:27

Полицейский задержан в Махачкале после заявления гражданина Азербайджана о вымогательстве взятки, сообщило МВД Дагестана.

"В полицию поступило заявление от гражданина Азербайджана о том, что сотрудник полиции вымогает у него 19 тысяч рублей. Эти деньги участковый якобы требовал за то, что он не будет привлечен к ответственности за нарушение миграционного режима. Сотрудниками оперативно-разыскной части МВД Дагестана совместно с сотрудниками ФСБ была проведена операция по задержанию этого участкового уполномоченного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. начальника пресс-службы республиканского главка МВД Руслан Ибрагимгаджиев.

По его словам, задержанный работает участковым в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется служебная проверка. Если подозрения подтвердятся, то полицейский будет уволен со службы по отрицательным мотивам, а его непосредственное начальство привлекут к дисциплинарной ответственности, отметил Ибрагимгаджиев.

Представитель полиции не подтвердил распространившуюся сегодня в СМИ информацию о задержании в Махачкале сразу трех участковых, заподозренных в вымогательстве у иностранцев. "По нашим данным, был задержан только один участковый", - подчеркнул он, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ранее анонимный источник сообщил, что сегодня в Кировском районе Махачкалы задержали трех участковых, на которых пожаловались граждане Вьетнама. Полицейские заподозрены в вымогательстве, их задержали с поличным, передает информацию источника "Черновик".

Комментариев от задержанного или его представителей относительно данных МВД Дагестана не поступало.