Замглавы полиции Ставрополя обвинен в мошенничестве почти на 3 миллиона

16 марта 2018, 12:05

Замначальника управления МВД в Ставрополе, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, обвиняется в продаже квартиры за 2,9 миллиона рублей без ведома собственника, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", о том, что замначальника УМВД по Ставрополю Владимир Новиков заключен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил краевой суд 14 марта. Сообщалось, что дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ, и Ленинский райсуд Ставрополя постановил заключить Новикова под домашний арест 8 марта.

Офицер подозревается в "причинении ущерба при продаже чужой квартиры без согласия собственника", сообщили ранее в пресс-службе ставропольского полицейского главка.

Сегодня следствие сообщило, что замглавы полиции Ставрополя обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2013 году сотрудник полиции без согласия собственника обманным путем продал его квартиру в Ставрополе, в результате чего гражданину был причинен ущерб в размере не менее 2,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В главном управлении МВД по Ставропольскому краю проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении службы Владимира Новикова в органах внутренних дел, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы главного управления МВД России по Ставропольскому краю РИА "Новости".

Отметим, что часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментарии от обвиняемого или его представителей относительно заявлений следствие не поступали.