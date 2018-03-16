Нападение на врачей скорой помощи произошло в Армении

16 марта 2018, 11:44

Родственники умершей по пути в больницу женщины напали на врачей скорой помощи в Араратской области Армении.

Инцидент произошел в селе Мхчян. 60-летней жительнице села стало плохо, и родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи сочли необходимым доставить женщину в медицинский центр Арташата, однако по пути туда она скончалась.

Родственники умершей накинулись на врачей и повредили машину скорой помощи. Главный врач медцентра Арташата Сократ Ахвердян заявил о нападении в полицию, сообщил 15 марта News.am.

Ранее "Кавказский узел" писал о случаях нападений на врачей скорой помощи на юге России. Так, только с 17 февраля по 13 марта четверо сотрудников скорой помощи на Кубани пострадали при нападениях на них.