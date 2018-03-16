16 марта 2018, 11:44
Нападение на врачей скорой помощи произошло в Армении
Родственники умершей по пути в больницу женщины напали на врачей скорой помощи в Араратской области Армении.
Инцидент произошел в селе Мхчян. 60-летней жительнице села стало плохо, и родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи сочли необходимым доставить женщину в медицинский центр Арташата, однако по пути туда она скончалась.
Родственники умершей накинулись на врачей и повредили машину скорой помощи. Главный врач медцентра Арташата Сократ Ахвердян заявил о нападении в полицию, сообщил 15 марта News.am.
Ранее "Кавказский узел" писал о случаях нападений на врачей скорой помощи на юге России. Так, только с 17 февраля по 13 марта четверо сотрудников скорой помощи на Кубани пострадали при нападениях на них.
"Пациент задержан за повреждение машины скорой помощи в Ростове-на-Дону", "Житель Новороссийска арестован за нападение на фельдшера", "Сочинец задержан по подозрению в избиении фельдшера".
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Нападение на врачей скорой помощи произошло в Армении
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