Власти Кабардино-Балкарии решили не увеличивать размер взноса на капремонт

16 марта 2018, 11:01

Размер взноса на капремонт многоквартирных домов в 2018 году не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 6,22 рубля с квадратного метра, решило 15 марта правительство Кабардино-Балкарии. Власти республики рапортовали о росте собираемости взноса.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году ставка взноса на капремонт в Кабардино-Балкарии составляла 6,22 рубля с квадратного метра жилплощади, в 2016 году она была увеличена до 6,4 рубля. Собираемость этих платежей в республике на тот момент составляла около 12%.

Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов обсуждали 15 марта на заседании правительства Кабардино-Балкарии.

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР Вячеслав Кунижев пояснил, что в действующую редакцию рассматриваемого документа по представлению прокурора республики добавлена ссылка на методику определения минимального размера взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

«Минстроем КБР определен размер взноса в 2018 году, он сохраняется прежним – 6,22 рубля на квадратный метр», – заявил Вячеслав Кунижев, слова которого привело 15 марта РИА "Кабардино-Балкария".

Собираемость взносов на капремонт многоквартирных домов в КБР выросла в 2017 году более чем вдвое по сравнению с 2016 годом и достигла 37%, сообщил в тот же день начальник абонентского отдела регионального оператора ремонта многоквартирных домов Аслан Хагундоков.

Некоммерческий фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР" создан в соответствии с постановлением правительства Кабардино-Балкарии от 10 декабря 2013 года. Фонд аккумулирует средства, которые по закону граждане обязаны платить на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

"В 2017 году поступление взносов на капитальный ремонт составило 128,1 млн рублей, уровень собираемости достиг 37,81%. Для сравнения: в 2016 году поступило 47,5 млн рублей, что составило 15,13%", - рассказал Аслан Хагундоков.

Он также отметил, что в 2017 году в республике потратили на ремонт многоквартирных домов более 115 млн рублей, работы велись на 43 объектах в трех городах и восьми районах республики.

По словам Хагундокова, на эти средства заменили 36 лифтов, капитально отремонтировали кровлю 19 домов и фасады четырех домов, в десяти домах провели капремонт внутридомовых инженерных систем и установку коллективных пунктов учета и узлов управления, передает ТАСС, отмечая, что в 2016 году на капремонт 15 объектов в республике потратили 51,6 млн рублей.

Сбор средств на проведение капремонта начался в Кабардино-Балкарии с 1 января 2015 года. Эта сумма взноса чуть ниже средней по России и единая для всех муниципалитетов республики, отмечает агентство.

Напомним, в июне 2016 года в Кабардино-Балкарии был принят закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт одиноких пенсионеров старше 80 лет, а неработающим гражданам от 70 до 80 лет эти расходы решено компенсировать на 50%.