Фермер в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 7 миллионов

16 марта 2018, 11:34

Директор аграрного предприятия получил субсидии по госпрограмме за счет подложных документов, сообщило МВД.

По данным ведомства, глава предприятия подал подложные документы в министерство сельского хозяйства республики и получил субсидии в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства.

"Своими противоправными действиями подозреваемый причинил крупный имущественный ущерб министерству сельского хозяйства на общую сумму около 7 миллионов рублей", - заявили в МВД по Северной Осетии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Фигурант находится под подпиской о невыезде", - сообщило ведомство 15 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года глава сельхозпредприятия в Северной Осетии был заподозрен в мошенничестве на 5 миллионов рублей.