16 марта 2018, 11:34
Фермер в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 7 миллионов
Директор аграрного предприятия получил субсидии по госпрограмме за счет подложных документов, сообщило МВД.
По данным ведомства, глава предприятия подал подложные документы в министерство сельского хозяйства республики и получил субсидии в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства.
"Своими противоправными действиями подозреваемый причинил крупный имущественный ущерб министерству сельского хозяйства на общую сумму около 7 миллионов рублей", - заявили в МВД по Северной Осетии.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Фигурант находится под подпиской о невыезде", - сообщило ведомство 15 марта на своем сайте.
"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года глава сельхозпредприятия в Северной Осетии был заподозрен в мошенничестве на 5 миллионов рублей.
"Прокуратура заявила о мошенничестве с землями Минобороны в Северной Осетии", "Североосетинские следователи нашли хищение 600 тысяч из бюджета", "Адвокат сотрудников МЧС из Северной Осетии обвинена в мошенничестве".
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