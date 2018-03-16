16 марта 2018, 11:34

Фермер в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 7 миллионов

Директор аграрного предприятия получил субсидии по госпрограмме за счет подложных документов, сообщило МВД.

По данным ведомства, глава предприятия подал подложные документы в министерство сельского хозяйства республики и получил субсидии в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства.

"Своими противоправными действиями подозреваемый причинил крупный имущественный ущерб министерству сельского хозяйства на общую сумму около 7 миллионов рублей", - заявили в МВД по Северной Осетии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Фигурант находится под подпиской о невыезде", - сообщило ведомство 15 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года глава сельхозпредприятия в Северной Осетии был заподозрен в мошенничестве на 5 миллионов рублей.

Примечание:

"Прокуратура заявила о мошенничестве с землями Минобороны в Северной Осетии", "Североосетинские следователи нашли хищение 600 тысяч из бюджета", "Адвокат сотрудников МЧС из Северной Осетии обвинена в мошенничестве".

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