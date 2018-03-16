Защитник и прокурор посетили голодающего в ингушском изоляторе Хазбиева

16 марта 2018, 12:04

Адвокату Хеде Ибриевой удалось 15 марта встретиться с Магомедом Хазбиевым, который объявил голодовку в СИЗО Карабулака. Председатель ОНК рассказал о серьезно пошатнувшемся здоровье ингушского оппозиционера.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта адвокат Хазбиева не смогла встретиться со своим подзащитным, поскольку из-за болезни сотрудника спецчасти некому было оформить необходимые документы.

"Сотрудница спецчасти по-прежнему находилась на больничном. Ее отсутствие 14 марта послужило причиной для отказа выписать требование на посещение. Однако 15 марта никаких препятствий для визита к моему подзащитному в СИЗО не было", - рассказала Хеди Ибриева корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед Хазбиев подозревается в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти, он находится под арестом с 11 января. 12 марта оппозиционер объявил голодовку. Одной из причин тому стал отказ от медосвидетельствования, результаты которого могли способствовать смягчению меры пресечения.

Одновременно с адвокатом Магомеда Хазбиева посетили прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, уполномоченный по правам человека при главе республики Джамбулат Оздоев и председатель Общественной наблюдательной комиссии Аюб Цуров.

"Магомед рассказал, что за три года, прошедшие с момента предъявления обвинения, он неоднократно отправлял жалобы в республиканскую прокуратуру, но ни разу не получил из ведомства ответа. Андрей Васильченко сказал, что этот вопрос он проконтролирует лично", - рассказала присутствовавшая при разговоре Ибриева.

Основной причиной голодовки стали претензии Хазбиева к ходу следствия, уточнил Джамбулат Оздоев. "Мы проверяли, как в следственном изоляторе подготовились к выборам президента России. Магомед также изъявил желание принять участие в голосовании. Он сказал, что жалоб на условия содержания нет, а причиной голодовки назвал накопившиеся претензии к проведению следственных мероприятий", - сказал Оздоев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее сам оппозиционер и его представители озвучивали жалобы на условия содержания. Так, 29 января Хазбиев назвал их "фашистскими". В СИЗО у него открылось желудочное кровотечение, сообщала его адвокат Хеди Ибриева.

Уполномоченный по правам человека пояснил оппозиционеру, что вмешиваться в расследование он не имеет права. "Но если адвокат напишет жалобу на мое имя, то я смогу отправить ее надзирающему органу для принятия мер", - посоветовал Оздоев.

Магомед Хазбиев заметно осунулся и похудел, отметил председатель ОНК Аюб Цуров. "Хазбиев похудел на шесть килограммов. На мой взгляд, объявлять голодовку при наличии желудочного заболевания – рискованно", - сообщил Цуров корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что в связи с заявлением о многочисленных покушениях с 2015 года Хазбиев находился под госзащитой в Чечне. 11 января Хазбиев вернулся в Ингушетию, отказавшись от госзащиты. В феврале 2015 года на Хазбиева было совершено покушение в Грозном. 8 января 2018 года во двор дома его родных в Назрани была брошена граната.

В январе 2015 года МВД по Ингушетии заявило, что Хазбиев, а также его родственники подозреваются в угоне автомобилей и хранении оружия, оппозиционер назвал заявление силовиков политическим преследованием. 11 января 2018 года Хазбиев приехал в Ингушетию, чтобы дать показания, но был задержан. Ранее Хазбиев заявлял, что его преследование связано с высокопоставленными сотрудниками ЦПЭ, впоследствии арестованными.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".