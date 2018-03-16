Село Мултаново Камызякского района Астраханской области. Фото http://multanovo-ss.ru/index.php/novosti-poseleniya/81-субботник-в-селе-мултаново.html

16 марта 2018, 09:43

Рабочий погиб при взрыве на рыболовецком судне под Астраханью

Один человек погиб и двое получили ранения при проведении сварочных работ на рыболовецком судне в селе Мултаново Камызякского района Астраханской области, сообщило сегодня следствие.

Хлопок топливного бака во время сварочных работ произошел 14 марта на территории рыболовецкой артели, расположенной в селе Мултаново на берегу реки Чурка. 59-летний сварщик погиб на месте, еще двое - капитан судна и механик были травмированы.

Следствие назвало предварительной причиной инцидента попадание искры в топливный бак судна, который находился в открытом состоянии.

В рамках начатой проверки планируется установить обстоятельства произошедшего, чтобы определить виновного. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

"Кавказский узел" сообщал, что в мае 2017 года во время сварочных работ на пункте приема металлолома в станице Обливской Ростовской области также произошел взрыв, в результате которого погиб один рабочий, еще двое были госпитализированы.

Примечание:

"Два человека погибли при взрыве в цехе предприятия на Ставрополье", "Причиной взрыва на АЗС в Дагестане следствие назвало нарушение техники безопасности", "Рабочий погиб на песчаном карьере в Ростовской области".

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