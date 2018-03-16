Близкие рассказали об амнистии выданного Азербайджаном уроженца Чечни

16 марта 2018, 21:30

Сайд-Хусейн Такаев, обвиненный в нападениях на военных, ранее был амнистирован в Чечне, а затем провел 13 лет в азербайджанской тюрьме по обвинению в терроризме, сообщил один из близких обвиняемого.

"Кавказский узел" писал, что 15 марта Такаев был выдан России Азербайджаном.

После того, как Такаева доставят к следователю, ему будет предъявлено обвинение в участии в "устойчивой вооруженной банде" (ч.2 ст.209 УК России), сообщило 15 марта Следственное управление СКР по Чечне.

По версии правоохранителей, Такаев входил в состав вооруженной группы, созданной в 2001 году на территории Шалинского района Чечни. "Участники банды действовали с целью вооруженного воспрепятствования законной деятельности федеральных сил и органов, совершая нападения на военнослужащих. Такаев участвовал в составе бандформирования в течение нескольких лет", - говорится в сообщении.

После этого Такаев выехал в Азербайджан, однако Шалинский райсуд арестовал его заочно, сообщило на своем сайте республиканское управление Следкома.

Инцидент между Такаевым и силовиками произошел 5 марта 2001 года, говорится в книге "Здесь живут люди", подготовленной Правозащитным центром "Мемориал".

"На блокпосту «Южный» между селами Чири-Юрт и Дуба-Юрт Шалинского района был ранен в плечо и ногу, а после этого задержан Сайд-Хусейн Лечиевич Такаев, отец троих детей. Вместе с Сулейманом Исламовым и еще одним односельчанином он ехал из Чири-Юрта к себе домой в с.Дуба-Юрт. Военные на блокпосту его знали и, не спрашивая документов, пропускали. Поэтому, выйдя из машины и попросив товарищей отогнать ее за территорию блокпоста, он сам двинулся к ним навстречу. Однако на этот раз там были другие военные, которые без предупреждения открыли огонь и ранили его", - сообщается в книге.

По данным составителей, Такаев был госпитализирован, но затем силовики увезли его из больницы. "Военные сами погрузили Сайд-Хусейна Такаева на БТР и отвезли в Шалинскую районную комендатуру. Уже оттуда он был переправлен в больницу. В ту же ночь в палату, в которую его поместили, вошли российские военные в красных (краповых) беретах. Грубо оттолкнув технического работника и оборвав капельницу, они вынесли раненого на улицу и увезли в неизвестном направлении", - рассказывается в издании "Здесь живут люди".

Родственники не знали, куда в марте 2001 года силовики увезли из больницы раненого Такаева. Затем силовики увезли из села Цоцин-Юрт Курчалоевского района еще троих человек. Чеченские власти не смогли помочь найти этих людей, и 14 августа, более чем через пять месяцев после исчезновения всех четверых, правозащитники помогли родным отнести заявление в группу содействия ОБСЕ, сообщается в книге Правозащитного центра "Мемориал".

По обвинению в причастности к вооруженному подполью на территории Чечни российский суд амнистировал Такаева еще в 2001 году, заявил один из его близких.

"Он был захвачен федералами в марте 2001 года на блокпосту, когда ехал домой. При этом военные прострелили ему руку и ногу и сами же отвезли в больницу, откуда его потом забрали в СИЗО. Там он отсидел несколько месяцев, а потом ему дали амнистию", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Такаев отсидел в Азербайджане 13 лет

По словам близкого Такаева, тот летом 2001 года уехал с семьей в Азербайджан, где и находился до последнего времени. В 2004 году его и еще нескольких чеченцев там обвинили в связях с запрещенной с "Аль-Каидой" (организация признана террористической и запрещена в России решением суда) и осудили на 13 лет.

В июле 2005 года Министерство национальной безопасности Азербайджана заявило о разоблачении преступной группы из нескольких иностранцев, готовивших теракты на территории этой страны. Суд приговорил их к срокам от трех до пятнадцати лет. Среди осужденных было три гражданина России - уроженцы Чечни Сайд-Хусейн Такаев, Алихан Балаев и Сулейман Исаев.

"Сразу же после освобождения его посадили в депортационную тюрьму, а теперь выдали России. Здесь его собираются судить как боевика, хотя он им и не был", - отметил мужчина.

Сайд-Хусейну Такаеву 52 года, и у него четверо детей. Его семья осталась в Баку, добавил близкий Такаева.

Сотрудник одной из чеченских неправительственных организаций, Аслан, также сообщил, что Такаев эмигрировал в Азербайджан после амнистии в Чечне.

"Кавказский узел" отслеживает происходящие в Чечне спецоперации и другие вооруженные инциденты в специальной хронике.