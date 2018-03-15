Ростовский чиновник экстрадирован в Россию из Испании

15 марта 2018, 23:58

Испания выдала России бывшего начальника одного из управлений мэрии Ростова-на-Дону, обвиняемого в получении полумиллионной взятки, сообщило 14 марта МВД.

По данным полиции, в январе 2015 года ростовский чиновник получил 500 тысяч рублей от фирмы, занимающейся благоустройством. В марте 2016 года его объявили в международный розыск, и спустя год подозреваемый был задержан в Испании, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

42-летнего гражданина России экстрадировали, 14 марта он был доставлен в Москву. Мужчина обвинен по ч.5 ст.290 УК России (получение взятки), говорится на сайте МВД России.

Комментариев от обвиняемого или его представителей не поступало.

Это уже второй выходец из Ростовской области, экстрадированный из Испании с августа 2017 года. 1 августа испанский суд принял решение выдать США программиста из Таганрога Станислава Лисова, подозреваемого в разработке вредоносного программного обеспечения.

Также "Кавказский узел" писал, что 16 марта 2017 года в Испании были задержаны 48 граждан Грузии, подозреваемых в квартирных кражах.