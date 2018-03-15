15 марта 2018, 23:58

Ростовский чиновник экстрадирован в Россию из Испании

Испания выдала России бывшего начальника одного из управлений мэрии Ростова-на-Дону, обвиняемого в получении полумиллионной взятки, сообщило 14 марта МВД.

По данным полиции, в январе 2015 года ростовский чиновник получил 500 тысяч рублей от фирмы, занимающейся благоустройством. В марте 2016 года его объявили в международный розыск, и спустя год подозреваемый был задержан в Испании, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

42-летнего гражданина России экстрадировали, 14 марта он был доставлен в Москву. Мужчина обвинен по ч.5 ст.290 УК России (получение взятки), говорится на сайте МВД России.

Комментариев от обвиняемого или его представителей не поступало.

Это уже второй выходец из Ростовской области, экстрадированный из Испании с августа 2017 года. 1 августа испанский суд принял решение выдать США программиста из Таганрога Станислава Лисова, подозреваемого в разработке вредоносного программного обеспечения.

Также "Кавказский узел" писал, что 16 марта 2017 года в Испании были задержаны 48 граждан Грузии, подозреваемых в квартирных кражах.

Примечание:

"Эксперты сочли визит вице-президента США в Грузию демонстрацией поддержки", "Трое участников группировки "Шалтай-Болтай" объявлены в розыск", "Путин обвинил США в поддержке чеченских боевиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 марта 2018, 00:53

15 марта 2018, 23:58

15 марта 2018, 23:40

  • Власти Дагестана поручили Росгвардии взять Минимущество под охрану

    Врио главы Дагестана Владимир Васильев распорядился установить в министерстве имущества и земельных отношений пост Росгвардии, заявив о давлении на сотрудников ведомства. Глава правительства Дагестана Артем Здунов и прокурор республики Денис Попов на сегодняшнем совещании обсудили множественные злоупотребления в управлении госимуществом.

15 марта 2018, 23:23

15 марта 2018, 23:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты