15 марта 2018, 23:16

Защита рассказала о шантаже и попытке суицида грузинского депутата

Депутат тбилисского муниципального собрания Зураб Непаридзе, обвиненный в получении взятки, попытался покончить с собой после того, как подвергся шантажу, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", о задержании в Тбилиси депутата сакребуло Зураба Непаридзе СГБ Грузии проинформировала 26 августа 2017 года. На следующий день депутата и его сотрудницу Анну Ментешашвили заключили под стражу по обвинению в получении взятки.

Сегодняшнее заседание суда по делу Непаридзе из-за состояния здоровья обвиняемого проходило в Глданской тюрьме. Зураб Непаридзе заявил, что подвергся шантажу со стороны силовиков, которые пригрозили обнародовать компрометирующую его видеозапись, рассказал адвокат обвиняемого Эдишер Карчава. По его словам, депутат также потребовал отвода прокурора, но суд отказал ему в этом.

"Он доведен до отчаяния и вчера у него была попытка суицида. Говорит, что он больше не хочет жить. С ним поговорили психологи. Он находится под специальным контролем", - рассказал Карчава.

Сын обвиняемого также заявил сегодня, что оговорил отца после угроз о публикации видеозаписи, сообщил на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Прокурор, отвода которого потребовал Непаридзе, исключил возможность шантажа обвиняемого или членов его семьи. По словам адвоката Эдишера Карчавы, в связи с попыткой суицида началось следствие, информируют "Новости-Грузия".

По данным издания, Непаридзе стал депутатом тбилисского сакребуло в 2013 году. Тогда он был депутатом правящей партии "Грузинская мечта", но в августе 2016 года присоединился к оппозиционной фракции "Национальный форум".

На сайтах МВД и прокуратуры Грузии по состоянию на 23:00 мск не было информации о возбуждении дела в связи с попыткой Непаридзе покончить с собой и каких-либо комментариев относительно сегодняшних заявлений его адвоката.

Примечание:

"Родные Мачаликашвили выразили недоверие следствию", "Суд в Тбилиси освободил обвиненного во взятке чиновника", "Суд в Тбилиси признал депутата Гелу Микадзе виновным в махинации с землей".

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