15 марта 2018, 20:21

Жители Ставрополья осуждены за торговлю взрывчаткой

Суд приговорил к тюремным срокам двух жителей Ставропольского края, признав их виновными в попытке продать партию тротила и пластида.

Как писал "Кавказской узел", о задержании подозреваемых в торговле взрывчаткой и боеприпасами силовики сообщили 4 мая 2017 года.

Сотрудники ФСБ, выступив в роли покупателей, приобрели у подозреваемых полтора килограмма взрывчатых веществ. При обыске по месту жительства задержанных был такдже изъят ротил, ракетное топливо, пластид, порох, боеприпасы и партия гранат для подствольных гранатометов ВОГ-25П. Все изъятое было уничтожено.

Сегодня Курский районный суд Ставропольского края признал обоих задержанных виновыми по ч.2 ст.222.1 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), со ссылкой на краевое управлени ФСБ сообщила на своем сайте газета "Ставропольская правда".

Согласно приговору, один из осужденных занимался поставкой оружия, боеприпасов и взрывчатки, а второй продавал их. Они приговоры к трем и трем с половиной годам соответственно. Кроме того, каждый осужденный должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа, сообщило ФСБ, говорится на сайте ставропольского телеканала "Своё ТВ".

Комментариев осужденных или их представителей относительно вердикта суда не поступало.

На сайте Курского райсуда Ставрополья, краевой прокуратуры и регионального Следкома информации об этом приговоре, по состоянию на 20:20 мск 15 марта, не было.

Примечание:

"Продавец селитры дал показания в пользу Артура Панова", "Артуру Панову в зал суда была вызвана скорая помощь", "Панов заявил об искажении своих показаний по делу о подготовке теракта в Ростове-на-Дону".

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