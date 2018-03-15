Жители армянской общины добились успеха в борьбе с горнодобывающей компанией

15 марта 2018, 18:03

Более 2000 человек подписали петицию против разработки месторождения на территории общины Ноемберян в Тавушской области. Компания "Полиметалл Армения" заявила сегодня, что отказывается от планов провести геологическую разведку в этой и еще трех общинах.

Согласно проекту компании "Полиметалл Армения", с третьего квартала этого года и до 2021 года на территории общины должны были начаться геологоразведочные работы с целью определить минерально-сырьевой потенциал региона и перспективы развития здесь горнорудной сферы. Геологи намеревались исследовать 180 квадратных километров, говорится в документе, предоставленном корреспонденту "Кавказского узла" экологом Левоном Галстяном.

Российская горнодобывающая компания "Полиметалл" основана в 1998 году. В 2016 году она начала работу и в Армении, приобретя у Dundee Precious Metals месторождение Капан, говорится на сайте компании.

"Мы, жители Ноемберяна, против эксплуатации месторождения, поскольку развитие нашей области мы видим в развитии экотуризма, что несовместимо с горнодобывающей отраслью", - говорится в тексте петиции, которую по состоянию на 17:40 мск подписали 2059 человек.

В социальной сети Facebook активисты создали группу "Нет горной промышленности в Ноемберянской общине", к которой на сегодняшний день присоединились более девяти тысяч человек. "Не позволим уничтожить эту прекрасную природу, она наша, она – наших детей. Не позволим виноградники и родники наших дедов превратить в месторождение", - заявили на странице группы противники деятельности горнорудной компании.

В Ноемберянской общине предпочтительнее развивать экотуризм, нежели горнорудную промышленность, согласен с авторами петиции мэр Ноемберяна Карен Абазян. "Тем более, что на территориях, где компания планирует развернуть свою деятельность, расстилаются леса, находятся водные бассейны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мэра, на 20 марта по инициативе "Полиметалла" было запланировано общественное обсуждение геологоразведочной деятельности компании в общинах Ноембрян и Кохб Тавушской области, а также общинах Алаверди и Шног Лорийской области.

Компания "Полиметалл" отказалась от геологоразведки в двух районах Армении

Компания отказалась от программы геологической разведки во всех четырех общинах и, соответственно, от проведения общественных слушаний, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора компании "Полиметалл Армения" Ваграм Авагян. По его словам, не будет проведена и экспертиза воздействия разработки месторождений на окружающую среду. При этом Авагян отметил, что экспертиза и слушания являлись обязательными для проведения геологической разведки.

Такому решению способствовала состоявшаяся 14 марта встреча с руководством Ноемберянской общины, старейшинами и другими местными жителями, которые высказались против геологоразведочной деятельности на территории общины, пояснил замдиректора компании.

Айк Ананян от гражданского общества принимал участие во встрече с представителями компании "Полиметалл Армения", состоявшейся 14 марта в Ноемберяне.

На встрече 14 марта были представлены цифры, свидетельствующие о том, что в общинах, где эксплуатируются месторождения, в разы больше случаев онкологических заболеваний, рассказал один из ее участников, Айк Ананян.

Кроме того, представителям компании сообщили, что горы, где планируется разработка месторождения, имеют стратегическое значение для жителей этой приграничной общины, поскольку служат убежищем во время обстрелов со стороны Азербайджана, добавил Ананян.

Несмотря на перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта в апреле 2016 года, обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны". Материалы о ситуации в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

"Мы заявили им, что жители общины категорически против эксплуатации месторождения на своей территории, а также против всяких обсуждений на эту тему, на что они ответили, что «компания "Полиметалл" – мощная компания, и в рамках закона она пойдет до конца»", - сказал Ананян. По его словам, представители компании признались, что конечной целью геологоразведки была эксплуатация месторождения.

Активисты не верят в отказ компании от своих планов

"В очередной раз доказали, что, когда граждане чего-то хотят и готовы бороться за поставленную перед собой цель, результаты этой борьбы не заставляют долго ждать. Но нельзя терять бдительность, надо всегда быть начеку, чтобы дать отпор в любой момент, если подобная попытка повторится", - написал на странице группы "Нет горной промышленности в Ноемберянской общине" Геворг Горгисян.

Общественные слушания, назначенные на 20 марта, были уловкой компании, которая хотела "параллельно продвигать свое черное дело", считает житель Ноемберяна Самвел Бегларян. "Однако жители общины твердо настояли на своем и отвергли запланированные на 20 марта обсуждения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бегларян не верит и в искренность решения об отказе от геологической разведки. "Я не думаю, что компания «Полиметалл» так легко откажется от своих намерений. Мы должны быть бдительны, держать под постоянным контролем ситуацию в горах. Для такой гигантской компании не сложно за одну ночь перебросить на место необходимое количество техники", - сказал Бегларян.

Сегодняшнее решение компании "Полиметалл Армения" - лишь промежуточный результат протестов жителей Ноемберяна, полагает член Армянского экологического фронта Левон Галстян. Он указал на то, что компания не заявила о полном прекращении своей деятельности на территории общины. Необходимо сохранять бдительность, и по возможности привлечь к этой борьбе людей из других областей, заявил он "Кавказскому узлу".

Напомним, что 1 декабря 2017 года жители общины Одзун в Лорийской области перекрыли дорогу, сорвав общественные слушания по вопросу геологических исследований полезных ископаемых в Шекахбюрском месторождении, которые планировала вести компания "Мирам". Местные жители также опасались экологического вреда от этих работ.