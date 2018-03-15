Ребенок погиб после падения из окна в Кисловодске

15 марта 2018, 15:24

Полуторагодовалая девочка, жившая в квартире на пятом этаже в Кисловодске, погибла в результате падения с высоты, заявило сегодня следствие.

По данным СК России, тело ребенка было найдено 14 марта.

"По предварительным данным, днем 14 марта текущего года возле одного из высотных домов в городе Кисловодске было обнаружено тело ребенка с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что девочка проживала совместно с родителями в квартире в данном доме на пятом этаже", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что проводится доследственная проверка и призвали родителей не оставлять детей без присмотра, никогда не рассчитывать на москитные сетки и использовать замки-блокираторы на окна.

Комментариев родственников ребенка или их представителей по поводу произошедшего пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2015 года ребенок получил травмы после падения из окна больницы в Ставрополе.