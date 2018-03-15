15 марта 2018, 15:13

Азербайджан выдал России участника нападений на военных в Чечне

Азербайджан по требованию Генпрокуратуры России экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности за нападения на представителей власти Чечни и военнослужащих РФ в 2000-2003 годах.

По данным ведомства, Такаев с 2000 по 2003 годы в составе вооруженной группировки в Чечне совершал нападения на представителей власти, военнослужащих РФ, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.

Такаев выдан России для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях). "По поручению Генпрокуратуры России Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом",  - цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе два ставропольца были осуждены за участие в атаке на военнослужащих в Чечне в 2000 году. Они были признаны виновными как участники нападения, которое произошло с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Тогда  бойцы шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба в районе чеченского села Улус-Керт. В результате 84 из 90 военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Среди боевиков были убиты 370 человек.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в причастности к убийствам силовиков", "Два жителя Чечни обвинены в атаке на псковских десантников 17 лет назад", "Уроженец Чечни обвинен в причастности к атаке на Буденновск".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 марта 2018, 15:24

15 марта 2018, 15:13

15 марта 2018, 15:03

  • Три человека задержаны на пикетах в Светлом Яре

    Жители Светлого Яра задержаны сегодня во время проведения одиночных пикетов против перевозки свалки в поселок, сообщили очевидцы. Три человека доставлены в отдел полиции в связи с нарушением закона "О митингах", заявил представитель МВД.

15 марта 2018, 14:51

  • Оппозиция предложила Квирикашвили уйти в отставку

    Власти Грузии не должны допустить изменения формата политических отношений с Россией, убеждены представители оппозиции. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объяснил свое резонансное заявление стремлением улучшить ситуацию в стране.

15 марта 2018, 14:39

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты