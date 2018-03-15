Азербайджан выдал России участника нападений на военных в Чечне

15 марта 2018, 15:13

Азербайджан по требованию Генпрокуратуры России экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности за нападения на представителей власти Чечни и военнослужащих РФ в 2000-2003 годах.

По данным ведомства, Такаев с 2000 по 2003 годы в составе вооруженной группировки в Чечне совершал нападения на представителей власти, военнослужащих РФ, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.

Такаев выдан России для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях). "По поручению Генпрокуратуры России Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом", - цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе два ставропольца были осуждены за участие в атаке на военнослужащих в Чечне в 2000 году. Они были признаны виновными как участники нападения, которое произошло с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Тогда бойцы шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в бой с отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба в районе чеченского села Улус-Керт. В результате 84 из 90 военнослужащих погибли, четверо получили ранения. Среди боевиков были убиты 370 человек.