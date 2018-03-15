15 марта 2018, 14:08

Директор дагестанской школы искусств заподозрен в мошенничестве

Директор детской школы искусств в Кайтагском районе подозревается в хищении денег за счет фиктивных сотрудников, сообщила прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, с 2014 по 2015 годы директор школы составлял заведомо ложные табели учета рабочего времени, в которые вносил данные местных жительниц, фактически не работавших в школе. "На основании фиктивных документов он получил денежные средства в размере более 65 тысяч рублей, которые в последующем похитил", - рассказали в прокуратуре Дагестана.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщается сегодня на сайте прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал об уголовном деле по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) в отношении директора школы в Акушинском районе Дагестана. По данным следствия, он подписал документы о поставке продуктов, которые школа так и не получила, сообщил 14 марта республиканский Следком.

Примечание:

"Трое жителей Дагестана стали фигурантами 11 дел о махинациях с землей", "Бизнесмены из Махачкалы заподозрены в мошенничестве с грантами", "Махачкалинка получила тюремный срок за покупку участка земли".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 марта 2018, 15:24

15 марта 2018, 15:13

15 марта 2018, 15:03

  • Три человека задержаны на пикетах в Светлом Яре

    Жители Светлого Яра задержаны сегодня во время проведения одиночных пикетов против перевозки свалки в поселок, сообщили очевидцы. Три человека доставлены в отдел полиции в связи с нарушением закона "О митингах", заявил представитель МВД.

15 марта 2018, 14:51

  • Оппозиция предложила Квирикашвили уйти в отставку

    Власти Грузии не должны допустить изменения формата политических отношений с Россией, убеждены представители оппозиции. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объяснил свое резонансное заявление стремлением улучшить ситуацию в стране.

15 марта 2018, 14:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты