Директор дагестанской школы искусств заподозрен в мошенничестве

15 марта 2018, 14:08

Директор детской школы искусств в Кайтагском районе подозревается в хищении денег за счет фиктивных сотрудников, сообщила прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, с 2014 по 2015 годы директор школы составлял заведомо ложные табели учета рабочего времени, в которые вносил данные местных жительниц, фактически не работавших в школе. "На основании фиктивных документов он получил денежные средства в размере более 65 тысяч рублей, которые в последующем похитил", - рассказали в прокуратуре Дагестана.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщается сегодня на сайте прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал об уголовном деле по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) в отношении директора школы в Акушинском районе Дагестана. По данным следствия, он подписал документы о поставке продуктов, которые школа так и не получила, сообщил 14 марта республиканский Следком.