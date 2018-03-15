Сняты ограничения на Военно-Грузинской дороге

15 марта 2018, 12:23

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" был приостановлен с 23.30 мск 14 марта в связи с непогодой на территории Грузии.

Движение возобновлено сегодня с 11.45 мск. "Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском поселке Степанцминда сегодня в течение дня без осадков, температура -1 градус, ветер скоростью 13 метров в секунду. Вечером ожидаются слабые осадки при температуре -3 градуса. Днем 16 марта осадки усилятся, температура снизится до -5, скорость ветра - до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.