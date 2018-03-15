Проезд по Военно-Грузинской дороге © FB / Roads Department of Georgia

15 марта 2018, 12:23

Сняты ограничения на Военно-Грузинской дороге

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" был приостановлен с 23.30 мск 14 марта в связи с непогодой на территории Грузии.

Движение возобновлено сегодня с 11.45 мск. "Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для россиян, решивших съездить в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском поселке Степанцминда сегодня в течение дня без осадков, температура -1 градус, ветер скоростью 13 метров в секунду. Вечером ожидаются слабые осадки при температуре -3 градуса. Днем 16 марта осадки усилятся, температура снизится до -5, скорость ветра - до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией", "Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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