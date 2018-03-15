Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в продаже человеческих органов

15 марта 2018, 10:58

Мужчина обвиняется в том, что организовал продажу внутренних органов граждан Азербайджана для проведения операций по трансплантации, сообщила Служба государственной безопасности.

По данным ведомства, вместе с обвиняемым под следствием находятся граждане иностранных государств. Они являются участниками транснациональной сети, занимающейся торговлей донорскими органами, рассказали в Службе государственной безопасности (СГБ).

Гражданин Азербайджана и другие подозреваемые организовали продажу человеческих органов для проведения операций по трансплантации за рубежом, пишет со ссылкой на СГБ Азербайджана АПА.

"Граждане, чьи органы стали предметом купли-продажи, взяты под медицинский контроль", - цитирует источник в СГБ "Интерфакс-Азербайджан".