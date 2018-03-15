15 марта 2018, 10:58
Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в продаже человеческих органов
Мужчина обвиняется в том, что организовал продажу внутренних органов граждан Азербайджана для проведения операций по трансплантации, сообщила Служба государственной безопасности.
По данным ведомства, вместе с обвиняемым под следствием находятся граждане иностранных государств. Они являются участниками транснациональной сети, занимающейся торговлей донорскими органами, рассказали в Службе государственной безопасности (СГБ).
Гражданин Азербайджана и другие подозреваемые организовали продажу человеческих органов для проведения операций по трансплантации за рубежом, пишет со ссылкой на СГБ Азербайджана АПА.
"Граждане, чьи органы стали предметом купли-продажи, взяты под медицинский контроль", - цитирует источник в СГБ "Интерфакс-Азербайджан".
"Два человека убиты при спецоперации в Азербайджане", "Передано в суд дело о продаже человека на органы в Таганроге", "Три жителя Северной Осетии осуждены за продажу ребенка".
15 марта 2018, 12:23
-
Сняты ограничения на Военно-Грузинской дороге
Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, сообщило МЧС.
15 марта 2018, 12:12
-
Азербайджан обвинил Армению в 96 обстрелах
Вооруженные силы Армении 96 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в зоне конфликта, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.
15 марта 2018, 11:56
-
Задержан отчим убитой в Сочи девочки
Гражданин Азербайджана сознался в убийстве пятилетней падчерицы в Сочи, сообщили следователи.
15 марта 2018, 10:58
-
Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в продаже человеческих органов
Мужчина обвиняется в том, что организовал продажу внутренних органов граждан Азербайджана для проведения операций по трансплантации, сообщила Служба государственной безопасности.
15 марта 2018, 10:48
-
Военно-Грузинская дорога закрыта для фур
Выезд большегрузных машин из России через пункт пропуска "Верхний Ларс" приостановлен в связи с непогодой на территории Грузии.
-
15 марта 2018, 08:39
Источник рассказал о прослушке разговоров дагестанских чиновников
-
15 марта 2018, 05:151
Сотрудники СИЗО отказались допустить адвоката к Магомеду Хазбиеу
-
15 марта 2018, 03:25
Политологи рассказали о шансах Карапетяна сохранить пост премьер-министра Армении
-
14 марта 2018, 13:21
Представитель ЛДПР в Северной Осетии извинился за нападение на главу отделения "Яблока"
-
14 марта 2018, 11:24
Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана
-
12 марта 2018, 11:021
Куташвили и Павлиашвили вернулись в Грузию
-
15 марта 2018, 12:23
Сняты ограничения на Военно-Грузинской дороге
-
15 марта 2018, 12:12
Азербайджан обвинил Армению в 96 обстрелах
-
15 марта 2018, 11:56
Задержан отчим убитой в Сочи девочки
-
15 марта 2018, 10:58
Гражданин Азербайджана арестован по обвинению в продаже человеческих органов
-
15 марта 2018, 09:50
Житель Чечни приговорен к тюрьме за публикации в соцсети
-
15 марта 2018, 08:29
Около 200 военных прошли учения под Астраханью
-
15 марта 2018, 07:16
Пропавшую в Сочи девочку нашли мертвой
-
14 марта 2018, 23:51
Директор дагестанской школы заподозрен в махинациях
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
30 сентября 2016, 12:52Акт референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики»
-
15 марта 2018, 12:12
Азербайджан обвинил Армению в 96 обстрелах
-
14 марта 2018, 11:24
Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана
-
03 октября 2017, 12:02
Исмайлова Хадиджа
-
21 декабря 2016, 23:16
Исмайлова Гюнай
-
21 декабря 2016, 22:54
Восканян Альберт Завенович
-
13 марта 2018, 19:23Учёные из Адыгеи поделятся впечатлениями от поездки в университет Саппоро
-
13 марта 2018, 13:35Проблемы дольщиков в связи с арестом застройщика
-
13 марта 2018, 10:24Застройщик возбудил дело против дольщиков
-
13 марта 2018, 02:03В интернете идет сбор подписей под петицией о переводе Аслана Черкесова в КБР
-
12 марта 2018, 20:51Есть документы на землю, а строиться не дают
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
25 августа 2017, 04:15
Директор Turan Мехман Алиев: Всё сделано, чтобы парализовать нашу работу
-
01 марта 2018, 11:1984
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
26 февраля 2018, 15:0113
Ходжалинская трагедия
-
14 марта 2018, 18:31
Ветер с АпшеронаАфрин взят: разница между РФ и Турцией VIDEO 12
-
14 марта 2018, 15:26
Ветер с АпшеронаВина Кремля убедительна так как отравление Скрипалей - звено в цепи отравлений 19
-
14 марта 2018, 10:44
Ветер с АпшеронаУрок жизни Хокинга: заключенным необходимо дать компьютеры и интернет 1
-
14 марта 2018, 08:38
Ветер с АпшеронаПоследствия геноцидальной терминологии и действий 42
-
14 марта 2018, 00:07
Политическая география Южного КавказаРоссия – на 135 месте в рейтинге, а Грузия – на 46. Что измеряет рейтинг восприятия коррупции? 6