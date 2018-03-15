Северо-Кавказское таможенное управление. Фото http://sktu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=47

15 марта 2018, 09:40

Таможенник в Дагестане обвинен в присвоении около 1,5 миллиона

В суд направлено дело сотрудника дагестанской таможни, который обвиняется в том, что незаконно изъял и присвоил деньги, которые являлись вещдоками по делам об административных правонарушениях, сообщили 14 марта в транспортной прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие сообщило, что главный государственный таможенный инспектор поста "Аэропорт-Махачкала" дагестанской таможни в Карабудахкентском районе заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей, которые  являлись вещдоками по восьми делам об административных правонарушениях. В отношении таможенника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Материалы уголовного дела в отношении сотрудника таможни, ответственного за работу камеры хранения вещественных доказательств таможенного поста "Аэропорт-Махачкала" в Карабудахкентском районе, направлены в Карабудахкентский райсуд Дагестан для рассмотрения по существу.

В период с сентября по октябрь 2017 года обвиняемый незаконно изъял из бумажных конвертов денежные средства в иностранной валюте и российских рублях, которые являлись вещественными доказательствами по делам об административных правонарушениях, на общую сумму 1 456 996 рублей 23 копейки, указано в этих материалах.

Всего в деле четыре эпизода, за совершение каждого из них предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет, говорится в сообщении от 14 марта на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Комментарии от обвиняемого или его представителей относительно заявлений следствия не поступали.

Примечание:

"Силовики изъяли более миллиона у начальника отдела дагестанской таможни", "Глава муниципалитета в Дагестане заподозрен в присвоении бюджетных денег", "Дагестанские дальнобойщики добились увольнения сотрудника таможни".

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