15 марта 2018, 08:29

Около 200 военных прошли учения под Астраханью

Около 200 зенитчиков и более 50 единиц военной техники были задействованы в учениях мотострелковой дивизии Южного военного округа на полигоне Капустин Яр Астраханской области.

Учения проводились среди военнослужащих зенитной ракетной части 150 мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области. Военные при выполнении боевых заданий уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", - цитирует Астафьева РИА "Новости".

По его словам, в ходе боевых стрельб было израсходовано до десяти ракет, поражены мишени имитаторов воздушных целей типа "Саман".

На завершающем этапе учений военные совершили марш на 500 км из Астраханской области в пункт постоянной дислокации, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом. К выполнению зачетных боевых стрельб было привлечено около 200 зенитчиков и задействовано более 50 единиц военной техники, рассказал Астафьев.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что к 5 марта на полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились учения, в ходе которых военнослужащие с помощью ракетных комплексов уничтожили командный пункт условного противника, проинформировали в Минобороны. В январе 2017 года на этом же полигоне военнослужащие ракетной бригады из Северной Осетии также отрабатывали пуски ракет комплексов "Искандер-М" по наземным целям. 

Примечание:

"Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана", "Учебные стрельбы артиллеристов прошли на Каспии", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни".

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