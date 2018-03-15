Сотрудники СИЗО отказались допустить адвоката к Магомеду Хазбиеу

15 марта 2018, 05:15

Адвокат ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева не смогла встретится со своим подзащитным, находящимся в СИЗО Карабулака. Из-за болезни сотрудника спецчасти некому оформить документы, необходимые для свидания адвокатов с подзащитным, заявили сотрудники изолятора.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев 12 марта объявил голодовку в карабулакском СИЗО, протестуя против преследования и условий содержания. Одной из причин голодовки стал отказ в просьбе провести медосвидетельствование, хотя его результаты могли бы обеспечить смягчение меры пресечения, сообщил адвокат оппозиционера. Однако 13 марта суд в Назрани признал законным отказ в медосвидетельствовании.

Магомед Хазбиев находится под стражей с 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Представители Хазбиеви рассказали 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания.

14 марта адвокат Хеди Ибриева не могла попасть на свидание к своему подзащитному Магомеду Хазбиеву, который находится в СИЗО-1 Карабулака.

Как рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла", она приехала в СИЗО после обеда, но ее остановили перед КПП. "Дежурный, остановивший меня, сказал, что сотрудник спецчасти, который обычно выписывает требования для посещения заключенных, заболел и его госпитализировали", - пояснила адвокат.

Попытки дозвонится до руководства учреждения успехом не увенчались, сотрудники СИЗО отказались выписать требование для свидания. «Не будем же мы для того, чтобы выписать вам требование, привозить из больницы сотрудника спецчасти», - процитировала Хеди Ибриева сотрудника учреждения.

Она обратила внимание, что свидания с подзащитными, согласно статье 53 УПК РФ (Полномочия защитника), должны предоставляться без ограничений. В связи с невозможностью посетить подзащитного она обратилась в прокуратуру республики.

"Я не смогла посетить своего подзащитного, который к тому же уже третий день, как в голодовке. Ни я, ни его родственники, естественно, ничего не знают о состоянии здоровья Магомеда Хазбиева", - резюмировала Хеди Ибриева.

«Кавказский узел» пока не располагает комментариями представителей СИЗО в связи с сообщением адвоката Хеди Ибиевой. Руководство колонии не ответило на телефонные звонки корреспондента.