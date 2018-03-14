Дольщица заявила об угрозе арестом за пикеты в Геленджике

14 марта 2018, 22:56

Даля Завяцкене провела в центре Геленджика одиночный пикет, потребовав отменить решение о сносе ее дома и отправить в отставку главу города. Дольщица заявила, что полицейские пригрозили арестовать ее в случае продолжения пикетов. Мэр согласовал проведение митинга дольщиков 17 марта.

"Кавказский узел" информировал, что 8 марта активисты Геннадий Дробинин, Нина Воронина и Даля Завяцкене начали серию одиночных пикетов с требованием об отставке мэра Геленджика. 9 марта двоих из них задержали, вменив нарушение правил пикетирования. Попытка провести 12 марта еще один пикет в Краснодаре была сорвана правоохранителями. 13 марта Завяцкене снова вышла на пикет в Геленджике, но полиция прервала акцию, сославшись на жалобы прохожих.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика.

Сегодя дольщица Даля Завяцкене, по ее словам, три часа пикетировала в центре Геленджика. "Ко мне, как обычно, подошла полиция. Несмотря на то, что я им объясняла, что в городе творится беззаконие, они стали угрожать мне арестом, если увидят меня здесь еще раз. Мои пояснения, что я ничего не нарушаю, а наоборот, нарушаются мои права, были проигнорированы. У меня вновь проверили паспорт", - рассказала пикетчица.

По словам дольщицы, она показала полицейским сегодняшнее распоряжение мэра Геленджика о назначении уполномоченного представителя администрации на митинге 17 марта, предложив правоохранителям посетить эту акцию. Завяцкене отметила, что митинг планировался у здании городской администрации, но его разрешили провести на кладбище. Акция согласована тысячу человек.

Организатор митинга Татьяна Шамова считает, что митинг согласовали благодаря ежедневным пикетам. "Люди стоят на холоде по несколько часов, честь им и хвала. Наконец мне удалось, благодаря таким стойким людям, добиться разрешенного митинга", - сказала Шамова.

Женщина выразила свое недовольство требованием мэра снести уже построенный жилой дом на Красногвардейской,79. "Если наш дом снесут, куда мы все пойдем? Он думает о нас, людях? В канун 9 мая показывают фильмы про войну, как фашисты бомбили дома наших граждан. Так это были наши враги, напавшие на нашу родину. Сегодня власти инициируют разорение домов миллионов сограждан. Где такое видано? Разве это нормально?!", - сказала Шамова.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес, разделяя с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле".

По словам Татьяны Шамовой, ее семье негде жить, кроме как в амеченном к сносу доме. "Я пенсионерка. Мой муж тоже пенсионер и инвалид. У нас дочь - инвалид детства, ей 40 лет. Наш 17-летний внук тоже инвалид детства. Мы продали нашу квартиру, купили эту, поближе к морю, чтобы наша семья могла иметь доступ к природе. Купили мы квартиру в 2014 году, и вот теперь выясняется, что дом, где мы купили квартиру, подлежит сносу. А нас куда, инвалидов и пенсионеров, если снесут дом? На улицу умирать? О чем думает Хрестин? Мы считаем, что такому человеку не место во власти. Он должен уйти или изменить свое отношение к людям", - пояснила Шамова требование об оставке градоначальника.

Комментариями представителей полиции относительно сегодняшнего заявления Дали Завяцкене "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов, журналистов и правозащитников на юге России и в странах Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".