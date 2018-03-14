14 марта 2018, 21:43

Три человека осуждены по делу о подрыве банкомата в Астраханской области

Суд приговорил к срокам от пяти до шести лет трех жителей Подмосковья, признанных виновными в краже полумиллиона рублей из банкомата в Харабали.

Как писал "Кавказский узел", банкомат в Харабали был взорван 20 апреля 2017 года. Трое подозреваемых были задержаны и арестованы в тот же день.

Согласно приговору суда, трое иногородних, взорвав банкомат, похитили 553 тысячи рублей. Все они признаны виновными по п."а" ч.4 ст.158 УК России (кража в крупном размере организованной группой).

Осужденные приговорены к срокам от пяти до шести лет в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы еще на год. Защита обжаловала приговор, но решением Астраханского областного суда он остался в силе, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Астраханской области.

Комментариев осужденных или их представителей относительно вердикта апелляционной инстанции не поступало.

Примечание:

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