Шесть человек пострадали при взрыве на заводе "Кубанские масла"

14 марта 2018, 19:18

Двое из шестерых пострадавших с тяжелыми ожогами находятся в Краснодарской краевой клинической больнице №1, сообщило следствие.

Инцидент на маслопрессовом заводе ООО "Кубанские масла" в Тбилисском районе Краснодарского края произошел рано утром 8 марта, но следователи сообщили о нем только сегодня.

По информации следственных органов, в результате хлопка в одном из цехов предприятия пострадали шестеро рабочих. Двое из пострадавших на сегодняшний день уже отпущены из больницы на амбулаторное лечение, а два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, у них ожоги 60% и 30% тела, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Следствие считает, что причиной инцидента стали нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ. Следователи изъяли на заводе документацию, чтобы установить личности ответственных за обеспечение безопасности труда на предприятии, отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Данная статья предполагает до года лишения свободы, до двух лет исправительных работ или крупный денежный штраф.