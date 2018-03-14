Ремонтники заподозрены в причастности к смерти астраханских пенсионеров

14 марта 2018, 19:31

Сотрудники управляющей компании, обслуживающей жилой дом в Астрахани, отказались вовремя устранить неисправность трубы, после прорыва которой погибли от ожогов два пенсионера, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 13 на 14 февраля в одной из квартир Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста - 71-летний мужчина и 78-летняя женщина - прорвало трубу с горячей водой. Утром спасатели обнаружили пенсионеров мертвыми. Экспертиза установила, что они умерли от ожогов, после чего следствие начало проверку о причастности к гибели людей сотрудников управляющей компании.

По данным следствия, летом 2017 года в ванной комнате этой квартиры возникла течь на стояке с горячей водой. Сотрудники аварийной службы установили на трубу хомут, но не предупредили жильцов, что эта труба для горячей трубы в принципе не предназначена, отмечают следователи.

Накануне трагедии, днем 13 февраля, дочь пенсионеров обнаружила неисправность трубы, и вновь обратилась в аварийную службу управляющей копании. По телефону ей ответили, что бригада прибудет лишь на утро следующего дня. По мнению следствия, это было нарушением условий договора аварийного обслуживания этого жилого дома.

Дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). При этом конкретные подозреваемые пока не определены, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Астраханской области.

Комментариев от представителей управляющей компании относительно позиции следствия не поступало.