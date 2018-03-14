14 марта 2018, 18:17

Директор астраханского хлебозавода осужден за долги по зарплате

Гендиректор ООО "Тибет" в Астрахани по решению суда оштрафован за невыплату зарплаты 69 сотрудникам на общую сумму два миллиона рублей, сообщило следствие.

По данным прокуратуры, руководитель предприятия два-три месяца не полностью выплачивал зарплату своим подчиненным. "Кроме того, он злостно не исполнял вступившие в законную силу решения суда по шести исполнительным листам", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мировой судья судебного участка №5 Трусовского района Астрахани назначил гендиректору "Тибета" 300 тысяч рублей штрафа, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Астраханской области.

Суд установил, что генеральный директор "Тибета" не выплачивал 69 сотрудникам два миллиона рублей, имея на счетах предприятия свыше 30 миллионов. Он признан виновным по ч.1 ст.145.1 и ст.315 УК России (невыплата заработной платы, неисполнение решений суда), информирует пресс-служба СКР на сайте областного следственного управления.

ООО ПКФ "Тибет" - астраханское хлебопекарное предприятие, образованное в 1993 году, говорится на сайте Минпрома Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 февраля руководитель судостроительного завода "Красные баррикады" в Астраханской области был заподозрен в 55-миллионном долге перед 834 работниками предприятия.

Примечание:

"Гордума Астрахани запросила у правительства 2,8 млрд рублей на зарплаты учителям", "Строители в Астрахани объявили забастовку", "Две участницы акции протеста в Ахтубинске перешли на сухую голодовку".

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