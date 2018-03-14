Суд отклонил апелляции пяти участников "Забастовки избирателей" в Волгограде

14 марта 2018, 18:31

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решения о штрафах пятерым участникам «Забастовки избирателей». Оштрафованные попросили городской штаб Навального составить для них жалобы в ЕСПЧ.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января около 300 сторонников Навального провели в Волгограде шествие в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей", призвав к бойкоту президентских выборов. По подсчетам местного штаба Навального, были задержаны 65 человек, в том числе более 20 несовершеннолетних. В день акции суд рассмотрел 22 дела и вынес решения о штрафах. Волгоградский областной суд оставил в силе решения о штрафах для активистов.

18 марта в России будут выбирать президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец Владимир Путин. Справка "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" рассказывает о том, с каким "багажом" кандидаты в президенты подошли к выборам-2018. Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".



Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня шесть апелляционных жалоб на решения Центрального райсуда, оштрафовавшего участников «Забастовки избирателей» по административным делам о нарушении порядка проведения публичной акции, сообщила пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская корреспонденту «Кавказского узла».

«Пять жалоб оставлены без изменений, постановления суда первой инстанции о штрафе в 10 тысяч рублей оставлены в силе, рассмотрение одной жалобы отложено на 22 марта», - сказала она.

По состоянию на 1 марта Центральный райсуд Волгограда рассмотрел 30 административных дел участников акции. После 1 марта дела участников акции больше не рассматривались, сообщила представитель суда Мария Чистовская корреспонденту "Кавказского узла".

Математический анализ с использованием официальных данных ЦИК позволяет выявить признаки фальсификации на выборах. Онлайн-сервис по работе с этими данными содержит статистику по каждой участковой и территориальной избирательной комиссиям, он будет обрабатывать и данные запланированных на 18 марта 2018 года выборов президента России рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Юрист волгоградского штаба Навального Роман Зайцев рассказал, что штаб составил более 30 апелляционных жалоб по итогам "Забастовки избирателей". «В ближайшее время жалобы будут поданы в ЕСПЧ, это будет делать московский офис. Пока что облсуд отклоняет апелляционные жалобы, рассмотрения жалоб продолжаются», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Зайцева, в составе оштрафованных за участие в «Забастовке избирателей» есть участники традиционной акции сторонников Навального «Прогулка свободных людей». «Это люди разного возраста, много людей средних лет. Совсем пожилых нет, все трудоспособные. Несколько задержанных случайно шли по улице», - добавил он.

Задержанный во время «Забастовки избирателей» 23-летний Влад Астафьев рассказал корреспонденту, что областной суд оставил в силе штраф в размере 10 тысяч. «В ближайшее время я пойду в штаб Навального, чтобы направлять жалобу в ЕСПЧ. Я с марта 2017 года отождествляю себя со сторонниками Навального. Я не волонтер - на это нет времени, у меня работа, семья. Я фрилансер, работаю на бирже фриланса, но везде, где можно аргументировать свою позицию, я это делаю. Я буду наблюдателем на выборах», - рассказал молодой человек.

Участник акции Владимир Кругляков также был оштрафован, его апелляцию суд отклонил. «Облсуд 27 февраля оставил в силе решение о штрафе, я отнес документы в штаб Навального, будем подавать жалобу в ЕСПЧ. Я хожу на «прогулки свободных людей», поддерживаю акции Навального. Мне 29 лет, я работаю бухгалтером», - рассказал он.

Кругляков отметил, несколько его знакомых, в том числе Ольга Иванова, Елена Шеина и Владимир Тельпук, также были оштрафованы после "Забастовки избирателей", хотя не все были ее участниками.

Только 15 человек принимают активное участие в работе волгоградского штаба Навального, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

«Тельпук был задержан на аллее Героев, на Комсомольской его не было, он вообще не знал о мероприятии, организованном штабом Навального. Они все получили штрафы в 10 тысяч. Одна женщина получила штраф в пять тысяч, потому что попросила суд снизить сумму штрафа», - отметил он.

Говоря о своих политических взглядах, Кругляков определил себя как сторонника оппозиции в целом. «Я сторонник Навального в той же степени, как и Явлинского. Я скорее противник Путина, чем сторонник Навального», - пояснил активист.

Оштрафованная за участие в акции Елена Шеина назвала себя сторонницей Навального, отметив, что разделяет его взгляды. Женщина отметила, что находится на пенсии, но продолжает работать.

«27 февраля штраф мне был оставлен в силе, штраф буду обжаловать в ЕСПЧ. В наших судах нас никто не хочет слушать, все наши оправдания и доводы не принимаются, слушают только полицию. Я говорила на суде, что нарушено наше конституционное право собираться мирно, а полиция твердила, что мы собрались незаконно. Нас задержали в конце акции, там, где уже никого не было, мы спокойно шли вшестером. Забрали также нескольких человек, которые вообще не участвовали в акции», - подчеркнула она.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального", материалы о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов". В справке "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.