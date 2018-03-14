14 марта 2018, 17:23

Суд отклонил жалобу на арест Канкии

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу координатора движения "Голос" в Краснодарском крае Давида Канкии, получившего в феврале пять суток административного ареста, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля Давид Канкия был задержан на выходе из подъезда своего дома, на него составили протокол о неповиновении полицейским. Суд арестовал его на пять суток. Сам Канкия связал свое задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентским выборам.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Краснодарские студенты рассказали о нежелании идти на выборы президента России, так как среди кандидатов не видят тех, за кого хочется проголосовать. В свою очередь, кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами. Кампания проходит с видимостью соперничества, но по факту выборы безальтернативны, говорится в материале "Президентские выборы-2018: Путин и семеро", подготовленном "Кавказским узлом".

Рассматривая апелляцию, судья удовлетворил все ходатайства защиты, в том числе о просмотре видеозаписи задержания Канкии сотрудниками полиции во дворе его дома, сообщил адвокат Алексей Аванесян. На записи четко видно, что координатор "Голоса" не оказывал сопротивление при задержании, но решение об аресте Канкии по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) пересмотрено не было, отметил Аванесян.

"Судья посмотрел видео несколько раз, но административный арест оставил в силе", - сказал он.

Давид Канкия заявил, что не ожидал другого решения краевого суда, а с апелляционной жалобой обратился в суд только для того, чтобы пройти все необходимые инстанции для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что 1 марта Давид Канкия сообщил о повреждении неизвестными шин его автомобиля. Активист связал инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина". 

Примечание:

"Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей"", "Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале", "Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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