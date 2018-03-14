14 марта 2018, 17:37

Ростовский полицейский осужден по делу о хищении оружия

Суд приговорил к трем с половиной годам колонии Алексея Бутырского, ответственного за комнату хранения в отделе полиции Ростова-на-Дону, откуда украли 246 единиц оружия и боеприпасов.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 марта 2017 года по подозрению в хищении оружия на три миллиона рублей были задержаны внештатный сотрудник полиции и силовик, ответственный за комнату хранения оружия. 16 марта первого обвинили в хищении, а второго - в превышении полномочий.

Согласно приговору суда, в 2015-2016 годах Бутырский неоднократно передавал ключи от комнаты хранения оружия внештатному сотруднику полиции, нарушая при этом установленные правила. Имея туда доступ, внештатный сотрудник и двое его знакомых похитили оружие и боеприпасы.

Алексей Бутырский признан виновным по п."в" ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), он осужден на три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ростовской области.

Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало. На сайте областного управления МВД информации об этом деле, по состоянию на 17:35 мск 14 марта, также не было.

Примечание:

"Свидетель по делу о халифате рассказал об изъятии боеприпасов у трех подсудимых", "В Ростове-на-Дону два жителя Чечни осуждены по обвинению в торговле оружием", "На границе Украины и Ростовской области задержан мужчина с оружием".

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