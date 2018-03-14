14 марта 2018, 16:38

Повара уволены после вспышки дезинтерии в детском саду Майкопа

Уволены три сотрудника пищеблока майкопского детсада, руководству вынесены выговоры. В больнице после отравления остаются пятеро воспитанников и четверо работников детского сада.

"Кавказский узел" информировал, что 25 февраля в майкопскую больницу начали поступать сотрудники и воспитанники одного из детсадов, заразившиеся острой кишечной инфекцией. По состоянию на 12 марта в больнице оставались 26 человек: 10 детей и 16 взрослых, все в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура Адыгеи обвинила детсад в несоблюдении санитарных норм. Он был закрыт на карантин.

В инфекционной больнице продолжают лечение пятеро детей и четверо взрослых, сообщила сегодня замминистра здравоохранения Адыгеи Галина Савенкова. "Состояние пациентов удовлетворительное. Все пациенты и контактировавшие с заболевшими получили профилактическое лечение", - добавила она.

Три сотрудника детского сада уволены, руководству учреждения объявлены выговоры, со ссылкой на пресс-службу мэрии Майкопа передает "Юга".

Уволенные работали в пищеблоке детского сада №22, приводит информацию городских властей "Интерфакс".

Республиканское управление Роспотребнадзора также подтвердило, что источником распространения инфекции стали сотрудники детского сада, сообщает издание.

На сайте детского сада №22 в Майкопе комментариев относительно вышеприведенных данных, по состоянию на 16:30 мск, не было.

Примечание:

"Минздрав Адыгеи: с отравлением госпитализированы девять местных жителей и граждан Турции", "СОЦПРОФ" заявил о плохом качестве молочной продукции в детсадах и больницах Адыгеи и Кубани", "В Адыгее отравились 12 подростков из Краснодарского края". 

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