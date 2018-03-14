14 марта 2018, 16:08

Замглавы полиции Ставрополя заподозрен в мошенничестве

Замначальника управления МВД в Ставрополе заключен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил сегодня суд. Офицер заподозрен в продаже чужой квартиры без согласия владельца, пояснило МВД.

Ленинский райсуд Ставрополя 8 марта постановил заключить под домашний арест замначальника УМВД по Ставрополю Владимира Новикова, подозреваемого по ч.4 ст.159 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 6 суток. 12 марта 2018 года защитой подозреваемого на постановление суда подана апелляционная жалоба", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Владимир Новиков подозревается в "причинении ущерба при продаже чужой квартиры без согласия собственника", пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"По данному факту в отношении сотрудника управления МВД по городу Ставрополю проводится проверка. В частности, будет решаться вопрос о дальнейшей службе подозреваемого в органах внутренних дел", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" писал также, что в феврале два офицера полиции на Ставрополье были осуждены по обвинению в мошенничестве. Суд признал их виновными в получении денег за трудоустройство. Один из полицейских приговорен к лишению свободы, второй - к принудительным работам.

Примечание:

"Ставропольский адвокат заподозрен в мошенничестве", "Глава сельсовета на Ставрополье заподозрен в превышении полномочий", "Глава сельсовета на Ставрополье осуждена за мошенничество на 790 тысяч рублей".

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