Суд продлил на полгода конкурсное производство на волгоградском "Химпроме"

14 марта 2018, 14:22

Арбитражный суд Волгоградской области дал заводу "Химпром" еще шесть месяцев на завершение мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве.

"Кавказский узел" писал, что завод "Химпром", входящий в состав госкорпорации "Ростех", в ноябре 2012 года был признан банкротом.

Арбитражный суд Волгоградской области продлил с 19 марта на 6 месяцев конкурсное производство в отношении ОАО "Химпром", со ссылкой на пресс-службу суда сообщает сегодня "Интерфакс".

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры в связи с необходимостью реализации имущества должника, а также в связи с тем, что не произведены расчеты с кредиторами.

Аукцион по по продаже имущества "Химпрома" суммарной начальной стоимостью 256,5 млн рублей назначен на 10 апреля.

Напомним, что 31 августа 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на производственной площадке завода "Химпром" начинается реализация инвестиционных проектов.

Однако на сайте ВОАО "Химпром", по данным на 14.00 14 марта, нет информации о запуске новых проектов. Однако указано, что "ведется сбор предложений от потенциальных инвесторов о возможности приобретения и запуска экономически рентабельных производств".

Согласно информации пресс-службы ВОАО "Химпром" также "выполнены все необходимые этапы определения контрагентов на осуществление работ по обезвреживанию, нейтрализации отходов, заключены договоры со специализированными организациями, а промышленная площадка завода готова к запуску существующих производств и реализации новых инвестиционных замыслов".

