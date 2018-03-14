14 марта 2018, 13:43

Прокуратура обвинила сочинского застройщика в мошенничестве

Застройщик подозревается в том, что продал квартиры в самовольно построенном этаже многоквартирного доме в Сочи, сообщила сегодня прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Сочи в ходе акции у летней резиденции Путина 10 марта обвинили застройщиков в продаже квартир в домах, строящихся с нарушениями. Они также пожаловались президенту на то, что власти по своему усмотрению узаконивают одни дома и определяют под снос другие, оставляя людей без жилья.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. 

По данным прокуратуры, в 2012-2017 годах на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, застройщик построил многоквартирный жилой дом.

"При этом выяснено, что дом не подключен к централизованным сетям хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации. Кроме того, застройщик допустил самовольное возведение шестого этажа здания, жилые помещения (15 квартир), в котором незаконно продал гражданам, в результате чего последние лишены возможности зарегистрировать свои права на приобретенные помещения", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, уже установлено четверо потерпевших, общий ущерб составил более 3 млн рублей.

В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), подчеркивается в сообщении.

Комментариев представителей застройщика, а также потерпевших по поводу заявления прокуратуры пока не поступало.

Примечание:

"Сочинский застройщик приговорен к 10 годам тюрьмы", "Мэрия Сочи потребовала от застройщика снести пятиэтажку", "Бизнесмен осужден в Сочи за обман 28 дольщиков".

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