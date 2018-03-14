Представитель ЛДПР в Северной Осетии извинился за нападение на главу отделения "Яблока"

14 марта 2018, 13:21

Координатор североосетинского отделения ЛДПР Сослан Бестаев 13 марта извинился перед избирателями за нападение на представителя "Яблока" Бадри Газзати, объяснив, что вступился за честь предков.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента России назначены на 18 марта. На них зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Сослан Бестаев, доверенное лицо Владимира Жириновского, 13 марта после теледебатов на ГТРК «Алания» напал на доверенное лицо Григория Явлинского, председателя местного отделения партии "Яблоко" Бадри Газзати, сообщила в тот же день пресс-служба партии "Яблоко".

Спор между ними начался еще во время дебатов, говорится в сообщении. "Бестаев стал угрожать Газзати. Бадри Газзати назвал Бастаева «достойным сыном Жириновского». Видимо, это оскорбило Бестаева. После эфира он неожиданно напал на доверенное лицо Явлинского, когда тот шел к машине, и нанес несколько ударов кулаками", - сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте партии.

Согласно сообщению, Бадри Газзати подал заявление в полицию, и медэксперты подтвердили побои.

ЛДПР пока не прокомментировала на своем сайте заявление партии "Яблоко". Однако координатор республиканского отделения партии Сослан Бестаев вечером 13 марта разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором изложил свою версию инцидента.

"Мой спор с Бадри Газзати перешел из политической плоскости в личное столкновение... Я действительно не смог сдержаться после неоднократных выпадов господина Газзати, который несколько раз назвал наших предков алан "дикарями", а затем перешел еще и на личные оскорбления. Мои просьбы остановиться и не усугублять ситуацию Бадри оставил без внимания. Поэтому случилось то, что случилось", - заявил Сослан Бестаев.

Политик также извинился перед "избирателями и всеми людьми, которые увидели этот неприятный инцидент".

По состоянию на 13.20 мск страница с видеообращением Бестаева набрала около 1,8 тысячи просмотров, на ней опубликовано 15 комментариев пользователей. Некоторые авторы комментариев одобрили решение политика принести публичные извинения.

"Не видела дебаты, но молодец, что понял, что был не прав", - написала Индира Габолаева.

"С такими ребятами спокойно за Осетию. Но будь сдержаннее, впереди ещё много надо сделать", - обратился к Сослану Бестаеву Дмитрий Рейсих.

На сайте МВД по Северной Осетии информация об инциденте, по данным на 13.20 мск, не опубликована.

Новости, связанные с выборами президента России, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".