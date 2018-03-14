Поиски пропавшей девочки в лесу под Сочи. Фото: Макс Портал http://maks-portal.ru/obshchestvo-sochi/v-adlerskom-rayone-sochi-propala-5-letnyaya-devochka

14 марта 2018, 10:20

Пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи

Поиски ребенка, пропавшего вечером 13 марта в сочинском селе Бестужевское, ведут спасатели и волонтеры, сообщило МЧС России. Всего к поиском привлечена тысяча человек, сообщило МВД.

По данным ведомства, информация о пропаже девочки поступила спасателям 14 марта в 00.30, до этого с 18.00 до 22.00 поиск вели родственники ребенка.

"К поиску в горно-лесной местности были привлечены 74 спасателя, в том числе кинологические расчеты. Группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения Сочи", - цитирует сегодня представителя пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России "Кубань 24".

По данным МВД, пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку ищут более 1000 человек, сообщает РИА "Новости".

В группе "Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край" в социальной сети "ВКонтакте" выложена информация, что девочка была одета в синюю джинсовую юбку, синюю кофту и красные кеды. Волонтеры, по данным на 09.34 мск, отмечают, что ребенок не найден, и просят людей, готовых помочь, разместить ориентировки и выехать к месту поисков.

По факту пропажи пятилетней девочки в Сочи возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

Примечание:

"Возобновлены поиски ребенка на реке Чир", "Арестован подозреваемый в похищении камышинской школьницы", "200 человек ищут пропавшего в Волгоградской области ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 марта 2018, 14:55

14 марта 2018, 14:33

14 марта 2018, 14:22

14 марта 2018, 14:07

14 марта 2018, 13:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты