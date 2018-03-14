14 марта 2018, 10:20
Пятилетняя девочка пропала в лесу под Сочи
Поиски ребенка, пропавшего вечером 13 марта в сочинском селе Бестужевское, ведут спасатели и волонтеры, сообщило МЧС России. Всего к поиском привлечена тысяча человек, сообщило МВД.
По данным ведомства, информация о пропаже девочки поступила спасателям 14 марта в 00.30, до этого с 18.00 до 22.00 поиск вели родственники ребенка.
"К поиску в горно-лесной местности были привлечены 74 спасателя, в том числе кинологические расчеты. Группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения Сочи", - цитирует сегодня представителя пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России "Кубань 24".
По данным МВД, пропавшую в Сочи пятилетнюю девочку ищут более 1000 человек, сообщает РИА "Новости".
В группе "Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край" в социальной сети "ВКонтакте" выложена информация, что девочка была одета в синюю джинсовую юбку, синюю кофту и красные кеды. Волонтеры, по данным на 09.34 мск, отмечают, что ребенок не найден, и просят людей, готовых помочь, разместить ориентировки и выехать к месту поисков.
По факту пропажи пятилетней девочки в Сочи возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтёры. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.