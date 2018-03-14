Азербайджан заявил о 87 обстрелах со стороны Армении

14 марта 2018, 08:44

Подразделения вооруженных сил Армении с 13 по 14 марта 87 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вчера, 13 марта, Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах.

В минувшие сутки позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района и в селах Агдам, Коханеби Товузского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись со стороны армянских населенных пунктов, а также с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах. При этом Нагорный Карабах регулярно обвиняет Азербайджан в обстрелах своих позиций. 10 марта он насчитал 220 обстрелов с азербайджанской стороны за неделю.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".