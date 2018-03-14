Минздрав Кубани возмутили три нападения на бригады "скорой" за месяц

14 марта 2018, 09:05

С 17 февраля по 13 марта четверо сотрудников скорой помощи пострадали при нападениях на них, заявило министерство здравоохранения Краснодарского края, пообещав пострадавшим поддержку.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля пациент, вызвавший скорую помощь, напал на водителя и фельдшера, при этом водитель "скорой" получил ножевое ранение. Краевая общественная организация медицинских работников потребовала наказать нападавшего.

По данным Минздрава Краснодарского края, нападения на бригады скорой помощи были также совершены 9 и 13 марта.

"За месяц четверо сотрудников "скорой" пострадали от нападений. Безусловно, медицинская общественность Кубани возмущена такими инцидентами. Краевая общественная организация медработников уже взяла под защиту всех пострадавших от нападения сотрудников "скорой". Им будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде", - говорится в сообщении от 13 марта на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края.

При этом ведомство не уточнило, кем и где были совершены нападения на врачей скорой помощи.

Один из инцидентов произошел 9 марта в больнице в Адлерском районе. Полиция Сочи проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи, сообщает "Юга.ру".

Издание также разместило видео, опубликованное 13 марта на канале ЧП Сочи в YouTube. На видеозаписи женщина-фельдшер заполняет какие-то бумаги, а на нее нападает рядом стоящая девушка, которая кричит, чтобы ей "не тыкали". При попытке женщины успокоить ее, девушка начинает наносить удары фельдшеру по лицу. К 08.30 мск 14 марта видео набрало 480 просмотров.

Комментариев от пострадавших, а также подозреваемых в нападениях или их представителей пока не поступало.