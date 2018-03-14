Горы © Фото Елены Синеок. Юга.ру

14 марта 2018, 08:34

Предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Дагестана

Опасность схода лавин сохранится до сегодняшнего вечера в горах Дагестана выше 1500 метров, сообщило МЧС.

"Кавказский узел" ранее писал о сходе лавин в республике 11 и 12 марта. Лавины сошли в Рутульском и Тляратинском районах и на Бежтинском участке.

Спасатели распространили экстренное предупреждение об опасности новых лавин в горах республики до 18.00 мск 14 марта. Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня днем осадков не ожидается, температура воздуха +7 градусов, скорость ветра составит 10 метров в секунду. Вечером температура снизится до +1, скорость ветра - до 8 м/с. 15 марта осадков также не ожидается, сила ветра не изменится, температура снизится до +6 градусов. Днем 16 марта температура воздуха не изменится, однако ожидается дождь, который прекратится днем 17 марта. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Возобновлена подача электричества в дома жителей дагестанского села Оттал", "Движение по дороге в Рутульском районе возобновлено", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в восьми регионах юга России".

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