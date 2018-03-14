Родители слабовидящих детей в Волгограде повторно обжаловали решение суда

14 марта 2018, 08:13

Волгоградцы сочли необоснованным отказ суда рассмотреть кассационную жалобу на отмену судебного решения, по которому чиновники должны были создать условия для обучения детей с нарушениями зрения.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2017 года суд в Волгограде удовлетворил иск родителей детей с нарушениями зрения о бездействии чиновников областного комитета образования и науки и обязал их разработать нормативы для адаптированных образовательных программ. Однако комитет обжаловал это решение, и 23 августа 2017 года оно было отменено. 22 февраля волгоградцы подали кассационную жалобу на решение суда.

Председатель правления областной общественной организации родителей детей с нарушениями зрения "Луч света" Ольга Седых 11 марта получила определение о возвращении кассационной жалобы, сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

В датированном 1 марта документе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что «в силу ч. 3 ст. 55 КАС (Кодекса административного судопроизводства) РФ, представители должны представить суду документы, о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия».

"Обращаясь с кассационной жалобой в интересах истцов, Беева Е.Ю. документов, удостоверяющих полномочия на представление интересов соистцов, как и документа, подтверждающего наличие у нее высшего юридического образования, не представила", - сказано в определении суда.

Основания для возврата жалобы Ольга Седых сочла "формальными" и "необоснованными".

"Дело в том, что по данному вопросу Пленум Верховного суда РФ давал специальные разъяснения, они прямо противоположны толкованию норм КАС РФ в этой части судьями Волгоградского облсуда. При всём при этом мы считаем, что для нас это наиболее благоприятное развитие событий. Если наше дело было бы принято к рассмотрению, мы потеряли бы на этом 2 месяца, учитывая, что мы судимся уже год, а дети до сих пор не могут получать в полном объеме гарантированные им государством образовательные услуги", - сказала она.

По ее словам, 13 марта родители повторно подали кассационную жалобу. "И одновременно ходатайствуем о восстановлении пропущенного срока, а вот определение в случае отказа в восстановлении срока мы уже можем оспаривать в суде вышестоящей инстанции, то есть в Верховном суде РФ. У Волгоградского облсуда есть всего 10 дней для вынесения решения. Таким образом, со своей стороны мы выполнили стоящую перед нами задачу – вышли за пределы области, а далее передаём дело в руки опытных адвокатов", - рассказала Ольга Седых.

В поданном ходатайстве, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», родители слабовидящих детей сослались на постановление пленума Верховного суда России, согласно которому "лицо, ведущее административное дело в интересах группы лиц, действует в судебном процессе без доверенности, пользуется всеми правами и несет процессуальные обязанности административного истца".

"При этом если такое лицо не является членом группы, оно должно отвечать требованиям части 1 статьи 55 КАС РФ ("Требования к лицам, которые могут быть представителями в суде". – Прим. "Кавказского узла"). Таким образом, Беева Е.Ю., являясь членом группы лиц -административных соистцов по коллективному административному иску, и как лицо, ведущее административное дело в интересах группы лиц, не должно отвечать требованиям части 1 статьи 55 КАС РФ, и указанное лицо действует в судебном процессе без доверенности. Следовательно, требования судьи... представить документы, удостоверяющие полномочия на представление интересов соистцов, как и документа, подтверждающего наличие у нее высшего юридического образования, неправомерны", - говорится в тексте ходатайства.

"Понимая, что обжаловать возвращение кассационной жалобы нельзя, мы постарались выполнить все требования, предъявляемые при [ее] подаче. С большим волнением ждали получения определения, с еще большим открывали посылку с документами. Когда прочли мотивы суда, можно наше состояние передать одним словом – шок. Считаем, что основания возврата неправомерны, но тем не менее, мы не теряем веры в справедливое правосудие ", - рассказала 13 марта корреспонденту "Кавказского узла" член правления РОО «Луч света» Елена Беева.