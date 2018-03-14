Дознаватель обвинен по делу о взятке в Кабардино-Балкарии

14 марта 2018, 08:24

Дело дознавателя отдела полиции в Нальчике, взявшего деньги за непривлечение к уголовной ответственности, передано в суд, сообщили следователи.

По версии следствия, в июне 2017 года дознаватель проверял заявление местной жительницы об угрозах убийством. Подозреваемому в угрозах он предложил уйти от уголовной ответственности за 50 тысяч рублей. При передаче денег дознаватель был задержан, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

Дознаватель обвинен по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство 13 марта на своем сайте.