14 марта 2018, 08:24
Дознаватель обвинен по делу о взятке в Кабардино-Балкарии
Дело дознавателя отдела полиции в Нальчике, взявшего деньги за непривлечение к уголовной ответственности, передано в суд, сообщили следователи.
По версии следствия, в июне 2017 года дознаватель проверял заявление местной жительницы об угрозах убийством. Подозреваемому в угрозах он предложил уйти от уголовной ответственности за 50 тысяч рублей. При передаче денег дознаватель был задержан, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.
Дознаватель обвинен по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство 13 марта на своем сайте.
"Директор автопредприятия в Чегеме заподозрен в вымогательстве взяток", "Двое полицейских в Нальчике уличены во взяточничестве", "Замглавы Минсельхоза Кабардино-Балкарии обвинен в передаче взятки".
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