14 марта 2018, 07:26

Житель Дагестана обвинен в мошенничестве за роль сотрудника ФСБ

Житель Каспийска, представившись сотрудником ФСБ, получил деньги от 10 человек за обещание помощи в устройстве на военную службу, сообщили в погрануправлении ФСБ.

По данным ведомства, обвиняемый в течение года представлялся сотрудником ФСБ. За это время он получил от 10 человек 300 тысяч рублей. Житель Дагестана был задержан и обвинен в мошенничестве, рассказали в Погрануправлении ФСБ по республике.

"Каспийский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с равнозначным испытательным сроком", – цитирует источник в ведомстве РИА "Дагестан".

Кроме того, суд обязал мужчину вернуть деньги потерпевшим, пишут 13 марта "Махачкалинские известия".

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за хищение 836 тысяч рублей из Пенсионного фонда", "Дагестанец заподозрен в мошенничестве с деньгами для погорельцев", "Два жителя Махачкалы обвинены в мошенничестве с землей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 марта 2018, 09:05

14 марта 2018, 08:55

14 марта 2018, 08:44

14 марта 2018, 08:34

14 марта 2018, 08:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты