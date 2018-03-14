14 марта 2018, 07:26
Житель Дагестана обвинен в мошенничестве за роль сотрудника ФСБ
Житель Каспийска, представившись сотрудником ФСБ, получил деньги от 10 человек за обещание помощи в устройстве на военную службу, сообщили в погрануправлении ФСБ.
По данным ведомства, обвиняемый в течение года представлялся сотрудником ФСБ. За это время он получил от 10 человек 300 тысяч рублей. Житель Дагестана был задержан и обвинен в мошенничестве, рассказали в Погрануправлении ФСБ по республике.
"Каспийский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с равнозначным испытательным сроком", – цитирует источник в ведомстве РИА "Дагестан".
Кроме того, суд обязал мужчину вернуть деньги потерпевшим, пишут 13 марта "Махачкалинские известия".
"Житель Дагестана осужден за хищение 836 тысяч рублей из Пенсионного фонда", "Дагестанец заподозрен в мошенничестве с деньгами для погорельцев", "Два жителя Махачкалы обвинены в мошенничестве с землей".
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