Житель Дагестана обвинен в мошенничестве за роль сотрудника ФСБ

14 марта 2018, 07:26

Житель Каспийска, представившись сотрудником ФСБ, получил деньги от 10 человек за обещание помощи в устройстве на военную службу, сообщили в погрануправлении ФСБ.

По данным ведомства, обвиняемый в течение года представлялся сотрудником ФСБ. За это время он получил от 10 человек 300 тысяч рублей. Житель Дагестана был задержан и обвинен в мошенничестве, рассказали в Погрануправлении ФСБ по республике.

"Каспийский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с равнозначным испытательным сроком", – цитирует источник в ведомстве РИА "Дагестан".

Кроме того, суд обязал мужчину вернуть деньги потерпевшим, пишут 13 марта "Махачкалинские известия".