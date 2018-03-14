Смерть человека в порту Сочи вскрыла проблему с обеспечением безопасности

14 марта 2018, 06:11

В морском порту Сочи найден погибшим матрос одной из яхт, рассказали "Кавказскому узлу" его бывшие коллеги и рыбаки-любители. По словам местных жителей, ответственные за обеспечение безопасности в порту стараются не предавать огласке случай гибели человека, чтобы не вскрылись проблемы в этой сфере.

13 марта транспортный прокурор Сочи Алексей Корниенко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт гибели человека в морском порту.

"Уголовное дело по факту гибели человека не возбуждено, так как к этому нет оснований. По результатам экспертизы в порядке проводимой следственным управлением на транспорте проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил прокурор.

Опрошенные "Кавказским узлом" очевидцы рассказали, что тело погибшего мужчины в морском порту на марине в районе глубоководного причала на понтоне "D" было обнаружено утром 9 марта, после чего оно было извлечено из воды охраной порта. Они не узнали в погибшем рыбака-любителя, но рассказали, что силовики в штатском в личной беседе называли погибшего матросом одной из яхт.

"Я пришел 9 марта порыбачить. В морском порту на глубоководном причале было как обычно со стороны убранных ограждений человек сто. Около 11 часов ко мне и рядом сидящим рыбакам подошел человек в штатском и показал фото лежащего в воде между яхтами лицом вниз человека в одежде... Нас спрашивали люди в штатском, знаком ли нам этот человек, Не является ли он рыбаком-любителем? Мы ответили, что не знаем этого человека... Это был не рыбак. Больше мне ничего неизвестно", - сказал "Кавказскому узлу" член инициативной группы рыбаков-любителей Юрий Федорин.

Он отметил, что, судя по фотографии, погибший "пролежал в воде долгое время". По его словам, мужчина был добротно одет, у него были седые волосы и борода на лице.

"Работал на одной из частных яхт. В кармане у него нашли документы. Потом ко мне, как и к другим рыбакам, подходили люди в штатском и показывали фото утопленника. Это был мужчина с бородой и усами, но мне лично незнакомый", - рассказала Тамара Романова "Кавказскому узлу".

"Ко мне к другим рыбакам подходили и спрашивали, знаком ли нам этот человек. На фото труп был весь заросший, с бородой и усами. На вид не похож на бомжа, так как прилично одет. Слышал, что... говорили между собой, что это матрос, который работал на яхтах", - рассказал рыбак, который представился Германом.

9 марта пресс-секретарь линейного отдела полиции (ЛОП) Сочи Елена Катаниди сначала сообщила "Кавказскому узлу", что информация об обнаружении утопленника в морском порту не подтвердилась. После указания на то, что имеются фото тела, Елена Катаниди заявила, что еще раз уточнит информацию, однако после этого дозвониться ей в период с 10 по 13 марта корреспондент не смогла.

13 марта исполняющий обязанности заместителя руководителя следственного отдела по Центральному району Сочи следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Максим Богданович уточнил "Кавказскому узлу", что в отдел дело об утонувшем человеке в морском порту не поступало.

"Это говорит о том, что транспортная полиция, которая обнаружила труп, провела свою проверку, в ходе которой не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.... На эти действия закон отводит трое суток. Если бы эксперт нашел на теле... следы насильственной смерти, то тогда транспортная полиция была бы обязана передать материалы доследственной проверки нам для возбуждения уголовного дела", - пояснил Богданович.

Комментируя данную ситуацию, адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко подверг критике действия правоохранителей, которые, по его словам, должны были сразу после инцидента поставить вопрос о том, как получилось, что человек в морском порту, являющимся режимным объектом, мог утонуть в закрытой зоне акватории, куда доступ ограничен и где должны быть установлены видеокамеры, фиксирующие все, что тут происходит.

"Куда смотрит служба безопасности морского порта? Для кого написан ФЗ-16 о транспортной безопасности? Если утонул матрос, то где гарантии безопасности пассажиров в морском порту Сочи? Тут в любом случае следует поднимать вопрос о... [ответственности] должностных лиц, которые не обеспечили необходимой безопасности на транспорте, что привело к гибели человека", - считает Охрименко.

По его словам, к результатам экспертизы, не увидевшей признаки насильственной смерти в гибели человека, следует относиться скептически.

"Обращает на себя внимание и факт экспертизы, которая, как и следует ожидать, оказалась или окажется не подтверждающей факта криминальной смерти человека... и доказать обратное практически невозможно даже при большом желании – или очень сложно... В настоящее время я веду дело семьи Кострыкиных, где следствие, не опросив даже компанию, в которой был погибший парень, признала этого парня утонувшим по "собственной вине" на основании весьма странной и шаблонной экспертизы, хотя есть множество фактов, доказывающих, что смерть была насильственная", - сказал Охрименко "Кавказскому узлу".

Житель Сочи Юрий Кострыкин был найден мертвым на берегу моря в Адлерском районе Сочи 24 августа 2015 года. По версии следствия, он утонул. На теле Юрия остались следы, говорящие о его насильственной смерти, утверждает его мать Людмила Кострыкина. О том, что следствие отказывается расследовать подозрительные обстоятельства, при которых погиб Юрий, она сообщила на смс-сервис «Кавказского узла».

Тайну из гибели человека на марине сделали ввиду конфликта рыбаков с владельцами и охраной марины, считает один из рыбаков-любителей Борис Спиваков. "Им невыгодно поднимать шум, которого и так много", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, сначала в порту гибли кошки и птицы, которых вытаскивали баграми, а теперь погиб человек. "И это факты, которые не скроешь, так как этому есть сотни очевидцев", - говорит Спиваков.

27 ноября 2017 года в морском порту Сочи в районе глубоководного причала произошел конфликт между представителями охранной организации и рыбаками-любителями. Рыбаки заявили, что охранник стоянки для яхт выхватывал у них удочки, выбрасывал их и ломал. Владельцы стоянки для яхт, по мнению рыбаков, хотят полностью ограничить доступ жителей Сочи к причалам. 8 января в Сочи около 200 человек вышли на акцию с требованием убрать ограждения в морском порту, мешающие рыбакам-любителям заниматься рыбной ловлей. 12 января в администрации города сообщили, что ограждения в порту будут демонтированы в ближайшее время. 7 марта рыбаки-любители отметили, что ограждения в морском порту Сочи демонтированы лишь частично, в них попадают морские животные и гибнут. Инициативная группа рыбаков также обратилась в СКР с требованием убрать из порта марину, где на постоянной основе пришвартованы яхты.

Источник в правоохранительных органах рассказал "Кавказскому узлу", погибшего мужчину "хорошо знают работники порта из технического состава, которые его и опознали". "Он пролежал в воде от недели до полутора. Мужчина 1963 года рождения, проживал в Сочи без регистрации, жил на случайные заработки в морпорту. Предположительно, покойный сам упал в воду с яхты, будучи пьяным", - сказал он.

Один из сотрудников порта на условиях анонимности сообщил "Кавказскому узлу", что утонувшим является Юрий Басалаев, который жил и работал в Сочи на одной из яхт, владелец которой сам не живет в городе.

"Юрий жил и работал на разных яхтах. Так, как он, живут тут все. Все нелегально работают. Экипажи не проходят инструктаж, не имеют трудовых договоров, матросы мерзнут в этих яхтах, заправляют их утром бензином, который подвозят к морпорту и затем в канистрах тащат его к яхтам, что категорически запрещено. Видеокамеры не работают, только висят таблички... Утром прохожих начинают заманивать на яхты, не имеющие лицензии, покататься, ведут по трапам глубоководных причалов, не приспособленных для посадки и высадки пассажиров. С людей берут по 600 рублей, билеты не дают... Никаких документов на эти яхты никто не предъявляет. Нет никакой гарантии, что прогулка не станет последней для людей, соглашающихся на такие "морские экскурсии", - рассказал он.

Опрошенные "Кавказским узлом" работники яхт узнали Юрия Басалаева по фото из социальных сетей.

"Да, это Юрий. К сожалению, такая смерть может ждать всех нас, так как никакой безопасности на транспорте нет", - отметил один из матросов яхты, стоящей на мелководном причале.

"Юрий работал с нами, жил последнее время на деревянной заброшенной яхте... Там закрытая территория. Почему он утонул, неизвестно", - отметил бывший коллега Басалаева.

По словам судовладельца Манолиса Попандопуло, в морском порту "наводить порядок фактически некому".

"Все заняты заработками, забыв о главном, о безопасности. Мной написана масса писем во все инстанции от нарушений экологии в морпорту до нарушения правил безопасности, но приходят одни отписки, и ситуация не меняется. И вот как результат гибель человека. Матроса. Естественно, тем, кто обязан следить за порядком, это невыгодно освещать, так как за это предусмотрена ответственность", - сказал "Кавказскому узлу" Попандопуло, показав переписку с ответственными за безопасность транспортных перевозок.

Лидер общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук считает, что необходимо в связи с гибелью человека в морском порту обратиться в Государственную думу, чтобы через депутатов получить от Минтранса разъяснения о том, имеется ли госэкспертиза на размещение марины в морском порту Сочи и соответствуют ли пассажирские перевозки с глубоководных причалов федеральному закону "О транспортной безопасности".